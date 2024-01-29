Сийярто отправился на Закарпатье: хочет "улучшения сотрудничества" между Украиной и Венгрией
Киев • УНН
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Закарпатскую область Украины, где, как ожидается, встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и руководителем ОП Андреем Ермаком. Целью визита является улучшение сотрудничества между Венгрией и Украиной.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об отправке на Закарпатье, где запланирована его встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком, пишет УНН.
Детали
"Выезд на Закарпатье. Мы хотим улучшить сотрудничество между Украиной и Венгрией и сделаем все, чтобы венгерская община Закарпатья вернула свои прежние права", - написал Сийярто в Facebook.
Местный журналист Виталий Глагола сообщил в Telegram, что Петер Сийярто прибыл в Закарпатье для встречи с Кулебой.
Кулеба и Ермак встретятся с Сийярто в Ужгороде в конце января - МИД11 январь 2024, 13:07 • 20965 просмотров
Сийярто отправился на Закарпатье: хочет "улучшения сотрудничества" между Украиной и Венгрией
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Закарпатскую область Украины, где, как ожидается, встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и руководителем ОП Андреем Ермаком. Целью визита является улучшение сотрудничества между Венгрией и Украиной.
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