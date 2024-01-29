Сийярто отправился на Закарпатье: хочет "улучшения сотрудничества" между Украиной и Венгрией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об отправке на Закарпатье, где запланирована его встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком, пишет УНН.

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"Выезд на Закарпатье. Мы хотим улучшить сотрудничество между Украиной и Венгрией и сделаем все, чтобы венгерская община Закарпатья вернула свои прежние права", - написал Сийярто в Facebook.

Местный журналист Виталий Глагола сообщил в Telegram, что Петер Сийярто прибыл в Закарпатье для встречи с Кулебой.

Кулеба и Ермак встретятся с Сийярто в Ужгороде в конце января - МИД