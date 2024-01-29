Сделали очень мощный шаг к организации встречи Зеленского и Орбана - Ермак

Сегодня был сделан очень мощный шаг к организации встречи Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время совместной пресс-конференции министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент УНН.

Сегодня мы, обе стороны абсолютно четко сказали о том, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии и Президента Украины. Я считаю, что мы сегодня сделали очень мощный шаг к этой встрече. Безусловно мы все понимаем и заинтересованы, чтобы эта встреча была успешной и она действительно открыла новую страницу в наших отношениях - сказал Ермак.

Также Ермак отметил, что о конкретной дате проведения встречи сегодня не говорили.

Дополнение

Сегодня в Ужгороде провели переговоры министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что Украина работает над подготовкой визита Орбана.