Сделали очень мощный шаг к организации встречи Зеленского и Орбана - Ермак

Эксклюзив
В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
  •  90363 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
  •  107547 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Эксклюзив
Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
  •  109899 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

Эксклюзив
Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
  •  111684 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  191955 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  263605 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  244475 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  274367 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  260150 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218763 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Сделали очень мощный шаг к организации встречи Зеленского и Орбана - Ермак

Сделали очень мощный шаг к организации встречи Зеленского и Орбана - Ермак

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 15:36  •  15097 просмотра

Read in English

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что сегодня был сделан очень мощный шаг к организации встречи Владимира Зеленского и Виктора Орбана.

Сегодня был сделан очень мощный шаг к организации встречи Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время совместной пресс-конференции министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент УНН.

Сегодня мы, обе стороны абсолютно четко сказали о том, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии и Президента Украины. Я считаю, что мы сегодня сделали очень мощный шаг к этой встрече. Безусловно мы все понимаем и заинтересованы, чтобы эта встреча была успешной и она действительно открыла новую страницу в наших отношениях

- сказал Ермак.

Также Ермак отметил, что о конкретной дате проведения встречи сегодня не говорили.

Дополнение

Сегодня в Ужгороде провели переговоры министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что Украина работает над подготовкой визита Орбана.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Зробили дуже потужний крок до організації зустрічі Зеленського та Орбана - Єрмак
We have taken a very powerful step towards organizing a meeting between Zelensky and Orban - Yermak
Новости по теме

Сделали очень мощный шаг к организации встречи Зеленского и Орбана - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что сегодня был сделан очень мощный шаг к организации встречи Владимира Зеленского и Виктора Орбана.

Политика •   •  15097 просмотра
Сделали очень мощный шаг к организации встречи Зеленского и Орбана - Ермак

Умерла актриса Сандра Мило, муза Федерико Феллини и икона итальянского кино

Итальянская актриса Сандра Мило, известная по культовым ролям в фильмах Федерико Феллини "8 1/2" и "Джульетта духов", умерла в возрасте 90 лет. Ее считали музой Феллини и иконой итальянского кино послевоенной эпохи.

Культура •   •  15411 просмотра
Умерла актриса Сандра Мило, муза Федерико Феллини и икона итальянского кино

Обучение, навигация, водолазная деятельность: Минобороны ввело еще 18 стандартов НАТО

В декабре 2023 и январе 2024 года Министерство обороны и Вооруженные силы Украины внедрили еще 18 стандартов НАТО, доведя их общее количество до 315. Еще 50 стандартов планируется внедрить в 2024 году.

Война •   •  20494 просмотра
Обучение, навигация, водолазная деятельность: Минобороны ввело еще 18 стандартов НАТО

Большинство украинцев в прифронтовых областях считают, что восстанавливать учреждения культуры нужно после окончания войны - опрос

78% украинцев, проживающих на линии фронта, считают, что культурные учреждения следует восстанавливать только после окончания войны. Относительно финансирования культурных мероприятий во время войны мнения разделились: 50% поддерживают и 44% выступают против.

Общество •   •  14837 просмотра
Большинство украинцев в прифронтовых областях считают, что восстанавливать учреждения культуры нужно после окончания войны - опрос

Глава МАГАТЭ хочет обсудить ситуацию на ЗАЭС с руководителем "росатома" во время личного визита в рф - росСМИ

Генеральный директор МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую атомную электростанцию в Украине, побывать в Киеве и съездить к руководителю российской ядерной корпорации.

Война •   •  19115 просмотра
Глава МАГАТЭ хочет обсудить ситуацию на ЗАЭС с руководителем "росатома" во время личного визита в рф - росСМИ

С начала года в Украине погибло 215 человек в результате пожаров в доме - ГСЧС

С начала 2023 года Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отреагировала на 3 513 пожаров в Украине, в результате которых 215 человек погибли и 144 получили травмы. Только за минувшие выходные 13 человек погибли в результате пожаров, 90% из которых произошли из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности.

Общество •   •  15434 просмотра
С начала года в Украине погибло 215 человек в результате пожаров в доме - ГСЧС

ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского бизнесмена Худайнатова

Высший антикоррупционный суд принял решение частично удовлетворить иск Министерства юстиции к российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову о взыскании в доход государства части его активов на сумму более 400 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  13838 просмотра
ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского бизнесмена Худайнатова

Принцессу Уэльскую выписали из больницы через две недели после операции

Принцесса Кейт вернулась домой через две недели после того, как перенесла операцию на брюшной полости в лондонской больнице. Тем временем король Чарльз остается в больнице после лечения прблемы с предстательной железой.

Новости Мира •   •  14979 просмотра
Принцессу Уэльскую выписали из больницы через две недели после операции

Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: прокуратура настаивает на аресте с залогом для подозреваемых

Прокуратура просит в суде ареста с возможностью внесения залога в размере 268 миллионов гривен для каждого из четырех подозреваемых, включая бывшего чиновника Минобороны, в схеме хищения 1,5 миллиарда гривен государственных средств на закупку боеприпасов.

Криминал и ЧП •   •  15186 просмотра
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: прокуратура настаивает на аресте с залогом для подозреваемых

российскую фигуристку Валиеву лишили золотой медали и дисквалифицировали на 4 года

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и лишил ее всех наград с 25 декабря 2021 года из-за положительного допинг-теста.

Новости Мира •   •  14952 просмотра
российскую фигуристку Валиеву лишили золотой медали и дисквалифицировали на 4 года