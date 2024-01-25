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Україна працює над підготовкою візиту Орбана - віцепрем'єрка

Київ • УНН

 • 24818 перегляди

Урядовці України та Угорщини готуються до майбутнього візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана

Зустріч керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і голови МЗС Дмитра Кулеби з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто в Ужгороді 29 січня буде пов’язана з підготовкою майбутнього візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявила в Брюсселі віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Деталі

У відповідь на запитання про цю зустріч Стефанішина сказала, що вона "пов’язана з підготовкою майбутнього візиту прем’єр-міністра Орбана в Україну".

Прем’єр-міністр (Угорщини – ред.) востаннє був в Україні в 2010-му – в тій країні, яку ми вже мало пам’ятаємо. Для нас важливо, що він приїхав. Тому насамперед концентрація – на двосторонньому порядку денному

– зазначила віцепрем’єрка з євроінтеграції.

Топ-посадовиця також наголосила, що українська сторона "вже багато зробила" для цього.

"Ми ухвалили законодавство, яке визнала ефективним і якісним угорська сторона. Ми маємо команди на рівні першого заступника міністра освіти, колеги з угорської сторони від МЗС, які щотижня координуються по імплементації законодавства, по моніторингу впровадження в кожній школі. Так само ми і обговорюємо стратегічні питання, пов’язані з майбутнім угорським головуванням (у Раді ЄС із 1 липня 2024 року – ред.)", – наголосила Стефанішина

Вона додала, що ці питання також порушуватимуться в Ужгороді. Окрім того, сама віцепрем’єрка матиме двосторонні контакти зі своїм колегою в угорському уряді.

"Україна робить дуже багато через свою відкритість, відкритість до діалогу навіть з найважчими партнерами. Але і кроки, які від нас залежить, ми виконуємо", – зауважила урядовця.

Стефанішина не відповіла Радіо Свобода на прохання уточнити, чи саме Віктор Орбан має приїхати до Києва, чи Володимир Зеленський до Будапешта. Вона послалася на те, що очільник МЗС має бути краще поінформованим щодо цього нюансу, утім, зазначила, що бачить сенс у приїзді угорського прем’єра.

"Для мене принципово побачити прем’єр-міністра Орбана в Києві, тому що він відіграє непросту роль в ухваленні історичних для України рішень. І для мене важливо, щоб ця людина бачила країну такою, якої бачать українці", - сказала вона.

Кулеба та Єрмак зустрінуться з Сійярто в Ужгороді в кінці січня - МЗС11.01.24, 15:07 • 22473 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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