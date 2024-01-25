Украина работает над подготовкой визита Орбана - вице-премьер

Встреча руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и главы МИД Дмитрия Кулебы с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто в Ужгороде 29 января будет связана с подготовкой предстоящего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявила в Брюсселе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

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В ответ на вопрос об этой встрече Стефанишина сказала, что она "связана с подготовкой предстоящего визита премьер-министра Орбана в Украину".

Премьер-министр (Венгрии - ред.) в последний раз был в Украине в 2010-м - в той стране, которую мы уже мало помним. Для нас важно, что он приехал. Поэтому прежде всего концентрация - на двусторонней повестке дня - отметила вице-премьер по евроинтеграции.

Топ-чиновница также отметила, что украинская сторона "уже много сделала" для этого.

"Мы приняли законодательство, которое признала эффективным и качественным венгерская сторона. Мы имеем команды на уровне первого заместителя министра образования, коллеги с венгерской стороны от МИД, которые еженедельно координируются по имплементации законодательства, по мониторингу внедрения в каждой школе. Так же мы и обсуждаем стратегические вопросы, связанные с будущим венгерским председательством (в Совете ЕС с 1 июля 2024 года - ред.)", - отметила Стефанишина

Она добавила, что эти вопросы также будут подниматься в Ужгороде. Кроме того, сама вице-премьер будет иметь двусторонние контакты со своим коллегой в венгерском правительстве.

"Украина делает очень много из-за своей открытости, открытости к диалогу даже с самыми тяжелыми партнерами. Но и шаги, которые от нас зависит, мы выполняем", - отметила чиновница.

Стефанишина не ответила Радио Свобода на просьбу уточнить, именно Виктор Орбан должен приехать в Киев, или Владимир Зеленский в Будапешт. Она сослалась на то, что глава МИД должен быть лучше информированным относительно этого нюанса, впрочем, отметила, что видит смысл в приезде венгерского премьера.

"Для меня принципиально увидеть премьер-министра Орбана в Киеве, потому что он играет непростую роль в принятии исторических для Украины решений. И для меня важно, чтобы этот человек видел страну такой, какой видят украинцы", - сказала она.

Кулеба и Ермак встретятся с Сийярто в Ужгороде в конце января - МИД