“Обламають зуби”: Кулеба про заяви угорських ультраправих сили, що “претендують” на Закарпаття

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що угорські ультраправі політики, які заявили що претендують на Закарпаття, "обламають зуби". Про це сказав Кулеба під час спільної пресконференції з керівником ОП Андрієм Єрмаком та головою МЗС Угорщини Петером Сіярто, передає кореспондент УНН.

Що стосується погроз, які пролунали. Безумовно ви чули слова Петера про урядову позицію, повагу територіальної цілісності, підтримку України. Ми розуміємо, що не всім хочеться, щоб між країнами були гарні стосунки. Тому вчора пролунали заяви на цю тему з Угорщини. Але якщо путін обламав свої зуби об Україну, то окремі угорські політики, які висловлюють подібні заяви, обламають тим більше. - сказав Кулеба.

Угорщина просить Україну повернути угорській нацменшині усі ті права, що були до 2015 року - Сіярто

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Лідер угорської ультраправої партії "Mi Hazánk" заявив, що вони "претендуватимуть" на Закарпатську область України, якщо Україна програє війну з росією. Разом з тим, угорська крайньо права політична сила підтримує негайне припинення вогню в Україні та шлях переговорів.