"Обломают зубы": Кулеба о заявлениях венгерских ультраправых силы, "претендующих" на Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что венгерские ультраправые политики, которые заявили, что претендуют на Закарпатье, "обломают зубы". Об этом сказал Кулеба во время совместной пресс-конференции с руководителем ОП Андреем Ермаком и главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент УНН.

Что касается угроз, которые прозвучали. Безусловно вы слышали слова Петера о правительственной позиции, уважении территориальной целостности, поддержке Украины. Мы понимаем, что не всем хочется, чтобы между странами были хорошие отношения. Поэтому вчера прозвучали заявления на эту тему из Венгрии. Но если Путин обломал свои зубы об Украину, то отдельные венгерские политики, которые высказывают подобные заявления, обломают тем более. - сказал Кулеба.

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Лидер венгерской ультраправой партии "Mi Hazánk" заявил, что они "будут претендовать" на Закарпатскую область Украины, если Украина проиграет войну с Россией. Вместе с тем, венгерская крайне правая политическая сила поддерживает немедленное прекращение огня в Украине и путь переговоров.