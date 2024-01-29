Венгрия просит Украину вернуть венгерскому нацменьшинству все те права, которые были до 2015 года - Сийярто

Венгрия просит Украину вернуть права закарпатским венграм, измененные в 2015 году. В частности Венгрия просит восстановить статус национальной школы, возможность сдавать экзамены на венгерском языке. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время совместной пресс-конференции с руководителем ОП Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, пишет УНН.

В последнее время у нас были не добрососедские отношения, а открытые вопросы. Начиная с 2015 года в Украине принимали такие законодательные акты, которые уменьшали права венгерского национального меньшинства. В декабре прошлого года украинский парламент принял закон, который эту негативную спираль остановил и я очень благодарен за это. Но у нас есть просьба вернуть венгерскому национальному меньшинству все те права, которые были до 2015 года. Венгрия ничего больше не просит. - сказал Сийярто.

Детали

Он отметил, что во время встречи были сформированы венгерские просьбы к Украине.

"Например, чтобы статус национальной школы был восстановлен, чтобы была возможность снова сдавать экзамены на венгерском языке и чтобы можно было беспрепятственно в области высшего образования, в области культуры и в области общественной жизни использовать венгерский язык", - пояснил Сийярто.

Напомним

Украина и Венгрия создадут комиссию, которая в течение 10 дней должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание окончательного решения спорных вопросов относительно прав национальных меньшинств.