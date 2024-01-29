Венгрия просит Украину вернуть венгерскому нацменьшинству все те права, которые были до 2015 года - Сийярто
Киев • УНН
Венгрия просит Украину восстановить права венгерского меньшинства Закарпатья, которые были ограничены в 2015 году, включая статус венгерских национальных школ, возможность сдавать экзамены на венгерском языке, а также свободное использование венгерского языка в высшем образовании и культуре. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии во время встречи с украинскими чиновниками.
Венгрия просит Украину вернуть права закарпатским венграм, измененные в 2015 году. В частности Венгрия просит восстановить статус национальной школы, возможность сдавать экзамены на венгерском языке. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время совместной пресс-конференции с руководителем ОП Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, пишет УНН.
В последнее время у нас были не добрососедские отношения, а открытые вопросы. Начиная с 2015 года в Украине принимали такие законодательные акты, которые уменьшали права венгерского национального меньшинства. В декабре прошлого года украинский парламент принял закон, который эту негативную спираль остановил и я очень благодарен за это. Но у нас есть просьба вернуть венгерскому национальному меньшинству все те права, которые были до 2015 года. Венгрия ничего больше не просит.
Детали
Он отметил, что во время встречи были сформированы венгерские просьбы к Украине.
"Например, чтобы статус национальной школы был восстановлен, чтобы была возможность снова сдавать экзамены на венгерском языке и чтобы можно было беспрепятственно в области высшего образования, в области культуры и в области общественной жизни использовать венгерский язык", - пояснил Сийярто.
Напомним
Украина и Венгрия создадут комиссию, которая в течение 10 дней должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание окончательного решения спорных вопросов относительно прав национальных меньшинств.
Венгрия просит Украину вернуть венгерскому нацменьшинству все те права, которые были до 2015 года - Сийярто
Венгрия просит Украину восстановить права венгерского меньшинства Закарпатья, которые были ограничены в 2015 году, включая статус венгерских национальных школ, возможность сдавать экзамены на венгерском языке, а также свободное использование венгерского языка в высшем образовании и культуре. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии во время встречи с украинскими чиновниками.
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