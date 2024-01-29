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Угорщина просить Україну повернути угорській нацменшині усі ті права, що були до 2015 року - Сіярто

Угорщина просить Україну повернути угорській нацменшині усі ті права, що були до 2015 року - Сіярто

Київ • УНН

 • 56092 перегляди

Угорщина просить Україну відновити права угорської меншини Закарпаття, які були обмежені у 2015 році, включаючи статус угорських національних шкіл, можливість складати іспити угорською мовою, а також вільне використання угорської мови у вищій освіті та культурі. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини під час зустрічі з українськими урядовцями.

Угорщина просить Україну повернути права закарпатським угорцям, змінені у 2015 році. Зокрема Угорщина просить відновити статус національної школи, можливість складати екзамени угорською мовою. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час спільної пресконференції з керівником ОП Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, пише УНН.

В останній час у нас були не добросусідські відносини, а відкриті питання. Починаючи з 2015 року в Україні приймали такі законодавчі акти, які зменшували права угорської національної меншини. В грудні минулого року український парламент прийняв закон, який цю негативну спіраль спинив і я дуже вдячний за це. Але у нас є прохання повернути угорській національній меншині усі ті права, які були до 2015 року. Угорщина нічого більше не просить. 

- сказав Сіярто.

Деталі

Він наголосив, що під час зустрічі було сформовано угорські прохання до України.

"Наприклад, щоб статус національної школи був відновлений, щоб була можливість знову складати іспити угорською мовою та щоб можна було безперешкодно в галузі вищої освіти, в галузі культури і в галузі суспільного життя використовувати угорську мову", - пояснив Сіярто.

Нагадаємо

Україна та Угорщина створить комісію, яка протягом 10 днів має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння остаточного вирішення спірних питань щодо прав національних меншин. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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