Україна та Угорщина зберуть спецкомісію для остаточного вирішення питань щодо прав нацменшин

Україна та Угорщина створить комісію, яка протягом 10 днів має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння остаточного вирішення спірних питань щодо прав національних меншин.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з керівником ОП Андрієм Єрмаком та головою МЗС Угорщини Петером Сійярто, передає кореспондент УНН.

Хочу сказати про тему про яку ми, мабуть, найбільше сьогодні говорили і яка не є ні для кого сюрпризом – це тема прав національних меншин. Ми відмотали цю історію до самих початків. Ми зійшлися в позиції й угорська та українська сторони що ми хочемо це питання врегулювати добросовісно з обох сторін

Кулеба зазначив, що під час зустрічі Сійярто перерахував перелік питань, які з точки зору угорської сторони потребують або роз'яснення, або уточнення, або додаткового вирішення на рівні підзаконних актів.

Ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік запитань, які у неї є до питання захисту прав представників меншин, ми цей перелік отримали. Ми домовилися, що під егідою двох міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, в якої є одна дуже проста задача: через 10 днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребують вирішення, або вже врегульовано, щоб ми внесли остаточну ясність

Він зазначив, що раніше Україна рухалася в питанні нацменшин в контексті ухвалення рішення про членство України в ЄС.

Тепер ми хочемо мати цю дискусію на двохсторонньому рівні для того, щоб остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах всіх національних меншин, які проживають в Україні, в тому числі угорських (нацменшин - ред.)