Украина и Венгрия соберут спецкомиссию для окончательного решения вопросов по правам нацменьшинств

Украина и Венгрия создаст комиссию, которая в течение 10 дней должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание окончательного решения спорных вопросов относительно прав национальных меньшинств.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с руководителем ОП Андреем Ермаком и главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент УНН.

Хочу сказать о теме о которой мы, пожалуй, больше всего сегодня говорили и которая не является ни для кого сюрпризом - это тема прав национальных меньшинств. Мы отмотали эту историю до самых начал. Мы сошлись в позиции и венгерская и украинская стороны что мы хотим этот вопрос урегулировать добросовестно с обеих сторон - сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что во время встречи Сийярто перечислил перечень вопросов, которые с точки зрения венгерской стороны требуют или разъяснения, или уточнения, или дополнительного решения на уровне подзаконных актов.

Мы договорились об одной простой вещи. Мы попросили венгерскую сторону предоставить нам исчерпывающий перечень вопросов, которые у нее есть к вопросу защиты прав представителей меньшинств, мы этот перечень получили. Мы договорились, что под эгидой двух министерств иностранных дел мы соберем специальную комиссию, у которой есть одна очень простая задача: через 10 дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание, как и что из того перечня вопросов, которые мы получили, требуют решения, или уже урегулировано, чтобы мы внесли окончательную ясность - рассказал Кулеба.

Он отметил, что ранее Украина двигалась в вопросе нацменьшинств в контексте принятия решения о членстве Украины в ЕС.

Теперь мы хотим иметь эту дискуссию на двустороннем уровне для того, чтобы окончательно урегулировать вопрос, который принципиально уже решен в интересах всех национальных меньшинств, проживающих в Украине, в том числе венгерских (нацменьшинств - ред.) - сказал Кулеба.

Дополнение

Верховная Рада приняла законопроект №9610 о внесении изменений в закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" относительно некоторых вопросов реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины.