Украина и Венгрия соберут спецкомиссию для окончательного решения вопросов по правам нацменьшинств

Эксклюзив
В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
  •  90405 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
  •  107555 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Эксклюзив
Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
  •  109905 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

Эксклюзив
Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
  •  111688 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  191959 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  263609 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  244476 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  274367 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  260150 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218763 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Украина и Венгрия соберут спецкомиссию для окончательного решения вопросов по правам нацменьшинств

Украина и Венгрия соберут спецкомиссию для окончательного решения вопросов по правам нацменьшинств

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 16:36  •  7972 просмотра

Read in English

Украина и Венгрия договорились создать комиссию для окончательного урегулирования вопросов, касающихся прав национальных меньшинств. Комиссия будет иметь 10 дней для того, чтобы представить понимание того, как решить вопросы, поднятые Венгрией по защите прав меньшинств.

Украина и Венгрия создаст комиссию, которая в течение 10 дней должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание окончательного решения спорных вопросов относительно прав национальных меньшинств.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с руководителем ОП Андреем Ермаком и главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент УНН.  

Хочу сказать о теме о которой мы, пожалуй, больше всего сегодня говорили и которая не является ни для кого сюрпризом - это тема прав национальных меньшинств. Мы отмотали эту историю до самых начал. Мы сошлись в позиции и венгерская и украинская стороны что мы хотим этот вопрос урегулировать добросовестно с обеих сторон

- сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что во время встречи  Сийярто перечислил перечень вопросов, которые с точки зрения венгерской стороны требуют или разъяснения, или уточнения, или дополнительного решения на уровне подзаконных актов.  

Мы договорились об одной простой вещи. Мы попросили венгерскую сторону предоставить нам исчерпывающий перечень вопросов, которые у нее есть к вопросу защиты прав представителей меньшинств, мы этот перечень получили. Мы договорились, что под эгидой двух министерств иностранных дел мы соберем специальную комиссию, у которой есть одна очень простая задача: через 10 дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание, как и что из того перечня вопросов, которые мы получили, требуют решения, или уже урегулировано, чтобы мы внесли окончательную ясность

- рассказал Кулеба.  

Он отметил, что ранее Украина двигалась в вопросе нацменьшинств в контексте принятия решения о членстве Украины в ЕС.  

Теперь мы хотим иметь эту дискуссию на двустороннем уровне для того, чтобы окончательно урегулировать вопрос, который принципиально уже решен в интересах всех национальных меньшинств, проживающих в Украине, в том числе венгерских (нацменьшинств - ред.)

- сказал Кулеба.

Дополнение

Верховная Рада приняла законопроект №9610 о внесении изменений в закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" относительно некоторых вопросов реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоПолитика
Україна та Угорщина зберуть спецкомісію для остаточного вирішення питань щодо прав нацменшин
Ukraine and Hungary to convene a special commission to finalize issues of minority rights
Новости по теме

Украина и Венгрия соберут спецкомиссию для окончательного решения вопросов по правам нацменьшинств

Украина и Венгрия договорились создать комиссию для окончательного урегулирования вопросов, касающихся прав национальных меньшинств. Комиссия будет иметь 10 дней для того, чтобы представить понимание того, как решить вопросы, поднятые Венгрией по защите прав меньшинств.

Общество •   •  7972 просмотра
Украина и Венгрия соберут спецкомиссию для окончательного решения вопросов по правам нацменьшинств

Эвакуация в Донецкой области: из 9 сел планируют вывезти более 70 детей

Министерство реинтеграции Украины сообщило, что из 9 населенных пунктов Донецкой области будет принудительно эвакуировано 135 человек, в том числе 73 ребенка. Они будут переселены в Житомирскую и Закарпатскую области и обеспечены бесплатным жильем, помощью и поддержкой.

Общество •   •  7474 просмотра
Эвакуация в Донецкой области: из 9 сел планируют вывезти более 70 детей

На Львовщине спасатели достали девочку из болота

На Львовщине спасатели вытащили из болота девочку, которая застряла, пытаясь сократить путь между озерами.

Криминал и ЧП •   •  8059 просмотра
На Львовщине спасатели достали девочку из болота

Звезда "Сплетницы" Эд Вествик обручился с актрисой Эми Джексон

Эдвард Вествик, актер, известный по роли в сериале "Сплетница", сделал предложение британской актрисе Эми Джексон. Об этом он сообщил в Instagram, опубликовав фото, на которых он делает предложение на подвесном мосту.

Культура •   •  7507 просмотра
Звезда "Сплетницы" Эд Вествик обручился с актрисой Эми Джексон

Более 6 часов продолжались переговоры Кулебы, Ермака и Сийярто - МИД

Кулеба, Ермак и Сийярто провели более 6-часовые переговоры в Ужгороде по украинско-венгерским отношениям.

Политика •   •  16786 просмотра
Более 6 часов продолжались переговоры Кулебы, Ермака и Сийярто - МИД

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне слышны взрывы, российские войска обстреливают город с оккупированного ими левобережья.

Война •   •  19067 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы

россияне из "Градов" обстреляли Зноб-Новгородское в Сумской области: есть погибшие и раненые

российские военные обстреляли из "Градов" Зноб-Новгородское Сумской области. Есть погибшие и раненые.

Война •   •  18821 просмотра
россияне из "Градов" обстреляли Зноб-Новгородское в Сумской области: есть погибшие и раненые

"Запеканка с паспортом": украинец спрятал документы в боксе с едой, чтобы скрыть намерение пересечь границу

22-летний украинец из Кривого Рога был задержан пограничниками при попытке незаконного перехода из Украины в Румынию через Карпаты. Он спрятал свой паспорт в контейнер из-под еды, чтобы в случае задержания изображать из себя заблудившегося туриста.

Криминал и ЧП •   •  13628 просмотра
"Запеканка с паспортом": украинец спрятал документы в боксе с едой, чтобы скрыть намерение пересечь границу

россия отправляет росгвардейцев на временно оккупированные территории Украины для принуждения к голосованию на фейковых выборах - Центр нацсопротивления

На временно оккупированные территории Украины россияне направили дополнительные силы росгвардии, чтобы те обеспечили безопасность коллаборационистов во время проведения так называемых "выборов".

Война •   •  17357 просмотра
россия отправляет росгвардейцев на временно оккупированные территории Украины для принуждения к голосованию на фейковых выборах - Центр нацсопротивления

Сделали очень мощный шаг к организации встречи Зеленского и Орбана - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что сегодня был сделан очень мощный шаг к организации встречи Владимира Зеленского и Виктора Орбана.

Политика •   •  15130 просмотра
Сделали очень мощный шаг к организации встречи Зеленского и Орбана - Ермак