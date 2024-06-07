Омбудсман предложил ввести в Украине День национальных меньшинств

В Украине необходимо ввести День национальных меньшинств (сообществ). Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец журналистам, передает Корреспондент УНН.

"Нам необходимо в Украине иметь отдельный день, когда мы бы на государственном уровне чтили бы национальные сообщества. Мы предложили дату 7 ноября. Почему эта дата? Потому что это дата принятого первого Универсала Украинской Народной Республики 1917 году. Украинские государства украинские государства, где было прямо указано, что украинское государство должно обеспечить права национальных меньшинств в Украине", - рассказал Лубинец.

Также Лубинец отметил, что в принятом парламентом законе о защите прав национальных меньшинств есть отдельная норма о создании в Украине домов национальных меньшинств.

"Сегодня я сказал, что мы начали эту работу. Я официально направил письмо на главу Фонда госимущества Украины, чтобы в Киеве было подыскано помещение в котором мы можем открыть первый дом национальных сообществ в Украине", - сказал Лубинец.

Кроме того, он отметил, что в Украине сформирована государственная программа, государственная политика по защите прав национальных сообществ.

"Мы движемся в правильном направлении, есть еще недоработки. На мой взгляд, государственная программа, которая утверждена на уровне правительства, к сожалению, пока не имеет под собой выделенного финансирования, а без финансирования любая государственная программа может остаться просто хорошим документом без каких-то конкретных шагов", - сказал Лубинец.

Дополнение

В 2023 году Верховная Рада приняла законопроект №9610 О внесении изменений в закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" относительно некоторых вопросов реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что ведется работа над организацией совместной встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Президента Владимира Зеленского, и частью этого диалога является блок по нацменьшинствам, где проведены технические консультации и проговорены мероприятия по всем пунктам. они касаются защиты, поддержки венгерского национального меньшинства в Украине, а также украинцев, проживающих в Венгрии.