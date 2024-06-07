Уряд затвердив перелік мов нацменшин, яким загрожує зникнення
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України затвердив список мов національних меншин, що перебувають під загрозою зникнення, до якого увійшли білоруська, гагаузька, караїмська, кримськотатарська, кримчацька, урумська, циганська, румейська та ідиш.
Кабінет міністрів України затвердив перелік мов національних меншин (спільнот) та корінних народів України, яким загрожує зникнення. До зазначеного переліку включено, зокрема, білоруську, гагаузьку, караїмську, кримськотатарську, кримчацьку, урумську мови. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Затверджено перелік мов національних меншин (спільнот) та корінних народів України, яким загрожує зникнення. До зазначеного переліку включено білоруську, гагаузьку, караїмську, кримськотатарську, кримчацьку, ромську, румейську, урумську мови та їдиш,
Доповнення
Омбудсман запропонував запровадити в Україні День національних меншин.