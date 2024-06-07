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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок

7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 03:07  •  2136 просмотра

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Во Всемирный день безопасности пищевых продуктов страны проводят мероприятия, направленные на повышение осведомленности о важности безопасного питания и профилактики пищевых отравлений, от которых ежегодно умирает более 400 000 человек.

Сегодня, седьмого июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня безопасности пищевых продуктов, пишет УНН.

Мероприятие было начато в 2018 году резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Человечество еще с древних времен пыталось искать способы хранения продуктов, чтобы они не испортились и не стали причиной пищевых отравлений.

В частности, в Древнем Египте для того, чтобы хранить зерно, научились строить специальные хранилища - сухие и относительно прохладные, благодаря чему зерно не портилось и сохраняло свои свойства несколько лет.

В Древней Греции и Римской империи большое внимание уделялось качеству овощей, фруктов и других продуктов питания, в частности вина. Также в античных цивилизациях уже была распространена практика соления.

Зато жителям регионов с более холодным климатом наблюдения за природой позволили понять, что продукты лучше хранятся в холоде.

На международном уровне внимание к проблеме безопасности пищевых продуктов начали привлекать со второй половины ХХ века.  в 1962 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения было принято решение утвердить общемировой пищевой кодекс.

О при многочисленных мерах, ситуация с безопасностью пищевых продуктов во многих странах все равно остается сложной. По оценкам ВОЗ, ежегодно более 400 тысяч человек на нашей планете умирают из-за употребления некачественных и опасных продуктов.

Также сегодня отмечается Международный день специалистов в сфере снабжения.

В последнее время важность цепочек поставок на НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ стала более очевидной. В частности, для Украины стало дополнительным испытанием и нагрузкой в первые месяцы с начала полномасштабного российского вторжения восстановить цепи снабжения во многих сферах жизнедеятельности страны.

Любители прохладных десертов седьмого июня могут приобщиться ко Дню шоколадного мороженого. Мероприятие было начато в США и довольно быстро стало популярным во многих странах мира. 

Считается, что шоколадное мороженое было создано неизвестным итальянским кондитером, которому пришло в голову заморозить шоколад, орехи, молоко и сливки. Изначально изысканный рецепт был доступен лишь богатым людям из-за дороговизны, но в начале XX века удалось наладить массовое производство.

Еще сегодня проводятся мероприятия по случаю Международного дня осведомленности о синдроме Туретта-наследственное нейропсихическое расстройство, которое начинается в детстве и характеризуется многочисленными физическими (моторными) тиками мышц плечевого пояса, шеи и лица и хотя бы одним вокальным (голосовым) тиком.

По статистике, синдромом Туретта страдают от 1 до 10 человек на одну тысячу.

По церковному календарю сегодня день памяти святого мученика Теодота, епископа Анкирского.

Теодот жил во время усиления гонений на христиан императорами Диоклетианом и Максимилианом.

Епископ тайно прятал тела убитых христиан. Язычники узнали об этом, схватили Теодота, долго и жестоко пытали, и зарубили мечом.

Именины шестого июня празднуют Федор, Антон, Тарас, Валерия, Зинаида.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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