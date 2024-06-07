7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок

Сегодня, седьмого июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня безопасности пищевых продуктов, пишет УНН.

Мероприятие было начато в 2018 году резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Человечество еще с древних времен пыталось искать способы хранения продуктов, чтобы они не испортились и не стали причиной пищевых отравлений.

В частности, в Древнем Египте для того, чтобы хранить зерно, научились строить специальные хранилища - сухие и относительно прохладные, благодаря чему зерно не портилось и сохраняло свои свойства несколько лет.

В Древней Греции и Римской империи большое внимание уделялось качеству овощей, фруктов и других продуктов питания, в частности вина. Также в античных цивилизациях уже была распространена практика соления.

Зато жителям регионов с более холодным климатом наблюдения за природой позволили понять, что продукты лучше хранятся в холоде.

На международном уровне внимание к проблеме безопасности пищевых продуктов начали привлекать со второй половины ХХ века. в 1962 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения было принято решение утвердить общемировой пищевой кодекс.

О при многочисленных мерах, ситуация с безопасностью пищевых продуктов во многих странах все равно остается сложной. По оценкам ВОЗ, ежегодно более 400 тысяч человек на нашей планете умирают из-за употребления некачественных и опасных продуктов.

Также сегодня отмечается Международный день специалистов в сфере снабжения.

В последнее время важность цепочек поставок на НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ стала более очевидной. В частности, для Украины стало дополнительным испытанием и нагрузкой в первые месяцы с начала полномасштабного российского вторжения восстановить цепи снабжения во многих сферах жизнедеятельности страны.

Любители прохладных десертов седьмого июня могут приобщиться ко Дню шоколадного мороженого. Мероприятие было начато в США и довольно быстро стало популярным во многих странах мира.

Считается, что шоколадное мороженое было создано неизвестным итальянским кондитером, которому пришло в голову заморозить шоколад, орехи, молоко и сливки. Изначально изысканный рецепт был доступен лишь богатым людям из-за дороговизны, но в начале XX века удалось наладить массовое производство.

Еще сегодня проводятся мероприятия по случаю Международного дня осведомленности о синдроме Туретта-наследственное нейропсихическое расстройство, которое начинается в детстве и характеризуется многочисленными физическими (моторными) тиками мышц плечевого пояса, шеи и лица и хотя бы одним вокальным (голосовым) тиком.

По статистике, синдромом Туретта страдают от 1 до 10 человек на одну тысячу.

По церковному календарю сегодня день памяти святого мученика Теодота, епископа Анкирского.

Теодот жил во время усиления гонений на христиан императорами Диоклетианом и Максимилианом.

Епископ тайно прятал тела убитых христиан. Язычники узнали об этом, схватили Теодота, долго и жестоко пытали, и зарубили мечом.

Именины шестого июня празднуют Федор, Антон, Тарас, Валерия, Зинаида.