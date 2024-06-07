7 червня: Всесвітній день безпеки харчових продуктів, Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання

Сьогодні, сьомого червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня безпеки харчових продуктів, пише УНН.

Подія була започаткована у 2018 році резолюцією Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Людство ще зі стародавніх часів намагалося шукати способи зберігання продуктів, щоб вони не зіпсувалися та не стали причиною харчових отруєнь.

Зокрема, у Стародавньому Єгипті для того, щоб зберігати зерно, навчилися будувати спеціальні сховища - сухі та відносно прохолодні, завдяки чому збіжжя не псувалося і зберігало свої властивості кілька років.

У Стародавній Греції та Римській імперії багато уваги приділялося якості овочів, фруктів та інших продуктів харчування, зокрема, вина. Також в античних цивілізаціях вже була поширена практика соління.

Натомість мешканцям регіонів з більш холодним кліматом спостереження за природою дозволили зрозуміти, що продукти краще зберігаються в холоді.

На міжнародному рівні увагу до проблеми безпеки харчових продуктів почали привертати з другої половини ХХ століття. У 1962 році за ініціативи Всесвітньої організації здоров’я було прийнято рішення затвердити загальносвітовий Харчовий кодекс.

Пропри численні заходи, ситуація із безпекою харчових продуктів у багатьох країнах все одно залишається складною. За оцінками ВООЗ, щороку більше 400 тисяч людей на нашій планеті помирають через вживання неякісних та небезпечних продуктів.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання.

Останнім часом важливість ланцюгів постачання на нашій планеті стала більш очевидною. Зокрема, для України стало додатковим випробуванням та навантаженням у перші місяці від початку повномасштабного російського вторгнення відновити ланцюги постачання в багатьох сферах життєдіяльності країни.

Любителі прохолодних десертів сьомого червня можуть долучитися до Дня шоколадного морозива. Подія була започаткована у США, і досить швидко стала популярною у багатьох країнах світу.

Вважається, що шоколадне морозиво створив невідомий італійський кондитер, якому спало на думку заморозити шоколад, горіхи, молоко та вершки. Спочатку вишуканий рецепт був доступний лише багатим людям через дорожнечу, але на початку XX століття вдалося налагодити масове виробництво.

Ще сьогодні проводяться заходи з нагоди Міжнародного дня обізнаності про синдром Туретта - спадковий нейропсихічний розлад, який розпочинається у дитинстві й характеризується численними фізичними (моторними) тиками м'язів плечового поясу, шиї та обличчя і хоча б одним вокальним (голосовим) тиком.

За статистикою, на синдром Туретта страждають від 1 до 10 людей на одну тисячу.

За церковним календарем сьогодні день пам’яті святого мученика Теодота, єпископа Анкірського.

Теодот жив під час посилення гонінь на християн імператорами Діоклетіаном та Максиміліаном.

Єпископ таємно ховав тіла вбитих християн. Язичники дізналися про це, схопили Теодота, довго та жорстоко катували, і зарубали мечем.

Іменини шостого червня святкують Федір, Антон, Тарас, Валерія, Зинаїда.