Играл с другом в неработающем фонтане: в Одессе погиб 13-летний парень

В Одессе погиб 13-летний парень, который вместе с другом играл в неработающем фонтане, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Трагедия произошла в Одесском сквере 7-й станции Большого Фонтана.

"Предварительно установлено, что двое подростков играли в неработающем фонтане, забрались на его верхнюю бетонную конструкцию, которая во время игры детей обвалилась. Один мальчик получил тяжелые телесные повреждения, от которых погиб на месте, а второй – травмировал палец на руке. Его отвезли в больницу", - сообщили правоохранители.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Тело погибшего следователи направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Правовая квалификация события будет предоставлена после установления всех ее обстоятельств.

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