В Одессе водолазы нашли тело полицейской, которую волной снесло с пирса

В Одессе ГСЧС нашли тело сотрудницы полиции, которую 2-го июня смыло волной в море. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

"Водолазы ГСЧС нашли девушку, которую волной снесло с пирса", - сообщили в ГСЧС.

Они отметили, что тело обнаружили, неподалеку от места, где произошла трагедия.

Напомним

2 июня в Одессе 20-летняя полицейскую, которая фотографировалась на пирсе в память о пребывании в городе, смыло волной в море.