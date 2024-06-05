В Одесі водолази знайшли тіло поліцейської, яку хвилею знесло з пірса
Київ • УНН
В Одесі водолази виявили тіло 20-річної поліцейської, яку напередодні хвилею знесло з пірса.
В Одесі ДСНС знайшли тіло співробітниці поліції, яку 2-го червня змило хвилею в море. Про це пише УНН з посиланням на головне управління ДСНС України в Одеській області.
"Водолази ДСНС знайшли дівчину, яку хвилею знесло з пірса", - повідомили у ДСНС.
Вони зазначили, що тіло виявили, неподалік від місця, де трапилась трагедія.
Нагадаємо
2 червня в Одесі 20-річна поліцейську, яка фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в місті, змило хвилею в море.