В Одесі 20-річну поліцейську змило хвилею в море, її тіло шукають водолази
Київ • УНН
20-річна співробітниця поліції з Рівного фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в Одесі. Перша хвиля збила її з ніг, а друга – змила у море. До пошуків зниклої залучені водолази ДСНС.
Вчора, 2 червня, в Одесі 20-річна поліцейську, яка фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в місті, змило хвилею в море. Наразі до пошуків зниклої залучені водолази ДСНС. Про це пише УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області та Головне управління ДСНС в Одеській області.
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"Поліцейські встановлюють обставини трагічної загибелі поліцейської з м. Рівне. Подія сталася вчора ввечері в Одесі, де 20-річна дівчина перебувала поза службою, у свій вільний час, на відпочинку. Дівчина фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в Одесі. Перша хвиля збила її з ніг, а друга – змила у море", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "зникла безвісти".
В ДСНС Одеської області повідомили, що до пошуків зниклої залучені водолази ДСНС.
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