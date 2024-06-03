На Київщині під колесами потяга загинула 13-річна дівчина
Київ • УНН
13-річна дівчинка загинула під колесами пасажирського поїзда в селі Заворичі Київської області.
У селі Заворичі Київської області пасажирський потяг збив 13-річну дівчину. Від отриманих травм неповнолітня померла на місці. Обставини та причини трагедії встановлять правоохоронці. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини, пише УНН.
2 червня, близько 18:15 години до Броварського управління поліції зателефонував диспетчер залізниці та повідомив про те, що під колесами потяга загинула молода дівчина,
Деталі
Правоохоронці попередньо встановили, що потяг зі сполученням "Київ-Чернігів" здійснив наїзд на 13-річну мешканку села Заворичі, яка перебувала на залізничних коліях.
Машиніст пасажирського потяга застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося.
За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України) слідчі розпочали досудове розслідування. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини трагедії.
Нагадаємо
У Броварському районі під колеса потяга потрапив чоловік, який перетинав залізничну колію. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.