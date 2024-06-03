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Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследованиеЭксклюзив
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
На Киевщине под колесами поезда погибла 13-летняя девушка
13-летняя девочка погибла под колесами пассажирского поезда в селе Заворичи Киевской области.
В этом году урожай зерновых и масличных культур прогнозируется на уровне около 75 млн тонн - нардеп
В этом году урожай зерновых и масличных культур в Украине прогнозируется на уровне около 74-75 миллионов тонн, в зависимости от погодных условий.
Украине разрешили ударять нидерландскими F-16 по целям в рф
По словам министра обороны Нидерландов, Украине будет разрешено использовать голландские истребители F-16 для нанесения ударов по целям в россии.
Минэнерго: через Фонд восстановления энергетики уже сгенерировано более 490 млн евро
Фонд восстановления энергетики уже собрал более 490 миллионов евро, что поможет Украине провести необходимые ремонтные работы в энергетическом секторе, но этих средств недостаточно для покрытия всех потребностей.
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Компания Вадима Альперина "Агирос", вероятно, экспортировала более 20 000 тонн американской кукурузы, которая была в залоге у американских фондов и ее якобы утилизировали.
В Киевской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей
На трассе НН - 01 возле села Деревянное Киевской области столкнулись пять автомобилей, в результате чего никто не пострадал.
Генштаб: сегодня на Харьковском направлении активных штурмовых действий врага не было, ситуация на Покровском направлении обострена
С начала суток произошло 28 боевых столкновений, в то время как ситуация остается обостренной на Покровском направлении.
Заставлял подчиненных строить частный дом: одному из командующих ОК " Юг " объявлено о подозрении
Командира регионального управления сил территориальной обороны " Юг " подозревают в том, что он больше года заставлял подчиненных строить его частный дом, получая при этом выплаты якобы за выполнение боевых задач.
В Польше скандал из-за нецелевого использования госсредств: Туск намекнул на заработки на войне в Украине
В Польше разгорелся скандал из-за нецелевого использования государственных средств правящей партией "Право и справедливость" (PiS), которая сотрудничала с владельцем бренда одежды Павлом Шопой с целью вывода денег в "неописуемых масштабах" путем завышения цен на генераторы.
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал.