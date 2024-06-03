На Киевщине под колесами поезда погибла 13-летняя девушка

В селе Заворичи Киевской области пассажирский поезд сбил 13-летнюю девушку. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины, пишет УНН.

2 июня, около 18: 15 часов в Броварское управление полиции позвонил диспетчер железной дороги и сообщил о том, что под колесами поезда погибла молодая девушка, - говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители предварительно установили, что поезд с сообщением "Киев-Чернигов" совершил наезд на 13-летнюю жительницу села Заворичи, которая находилась на железнодорожных путях.

Машинист пассажирского поезда применил сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины) следователи начали досудебное расследование. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним

В Броварском районе под колеса поезда попал человек, пересекавший железнодорожные пути. От полученных травм мужчина погиб на месте.