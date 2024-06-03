В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море, ее тело ищут водолазы
Киев • УНН
20-летняя сотрудница полиции из Ровно фотографировалась на пирсе в память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая – смыла в море. К поискам пропавшей привлечены водолазы ГСЧС.
Вчера, 2 июня, в Одессе 20-летняя полицейскую, которая фотографировалась на пирсе в память о пребывании в городе, смыло волной в море. Сейчас к поискам пропавшей привлечены водолазы ГСЧС. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области и Главное управление ГСЧС в Одесской области.
Детали
"Полицейские устанавливают обстоятельства трагической гибели полицейской из г. Ровно. Событие произошло вчера вечером в Одессе, где 20-летняя девушка находилась вне службы, в свое свободное время, на отдыхе. Девушка фотографировалась на пирсе в память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая – смыла в море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сведения в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "пропала без вести".
В ГСЧС Одесской области сообщили, что к поискам пропавшей привлечены водолазы ГСЧС.
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