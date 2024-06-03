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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море, ее тело ищут водолазы

В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море, ее тело ищут водолазы

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 10:03  •  6803 просмотра

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20-летняя сотрудница полиции из Ровно фотографировалась на пирсе в память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая – смыла в море. К поискам пропавшей привлечены водолазы ГСЧС.

Вчера, 2 июня, в Одессе 20-летняя полицейскую, которая фотографировалась на пирсе в память о пребывании в городе, смыло волной в море. Сейчас к поискам пропавшей привлечены водолазы ГСЧС. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области и Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Детали

"Полицейские устанавливают обстоятельства трагической гибели полицейской из г. Ровно. Событие произошло вчера вечером в Одессе, где 20-летняя девушка находилась вне службы, в свое свободное время, на отдыхе. Девушка фотографировалась на пирсе в память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая – смыла в море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "пропала без вести".

В ГСЧС Одесской области сообщили, что к поискам пропавшей привлечены водолазы ГСЧС.

Спасатели в очередной раз призвали не посещать пляжи, ведь пока в регионе нет официально определенных мест для купания.

Напомним

В селе Заворичи Киевской области пассажирский поезд сбил 13-летнюю девушку. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
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