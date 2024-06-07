Бавився з другом в непрацюючому фонтані: в Одесі загинув 13-річний хлопець
Київ • УНН
Попередньо встановлено, що двоє підлітків бавилися у непрацюючому фонтані, забралися на його верхню бетонну конструкцію, яка під час гри дітей обвалилася.
В Одесі загинув 13-річний хлопець, який разом із другом бавився у непрацюючому фонтані, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.
Деталі
Трагедія сталася в одському сквері 7-ї станції Великого Фонтану.
"Попередньо встановлено, що двоє підлітків бавилися у непрацюючому фонтані, забралися на його верхню бетонну конструкцію, яка під час гри дітей обвалилася. Один хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких загинув на місці, а другий – травмував палець на руці. Його відвезли в лікарню", - повдіомили правоохоронці.
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Нині на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
Тіло загиблого слідчі направлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Правову кваліфікацію події буде надано після встановлення всіх її обставин.
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