Дело "ВиЭйБи Банка" направили в суд: в присвоении 1,2 млрд грн будут судить Олега Бахматюка и его родственницу

Дело "ВиЭйБи Банка" передали в суд. Судить будут экс-владельца банка Олега Бахматюка и его родственницу Наталью Василюк, которая занимала должность председателя наблюдательного совета. Бахматюка и Василюк подозревают в краже 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита от НБУ. Об этом сообщили в НАБУ, передает УНН.

25 марта 2024 года НАБУ и САП направили в суд дело в отношении фактического владельца "ВиЭйБи Банка" и бывшей председателя наблюдательного совета банка (близкой родственницы владельца). Их обвиняют в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины, легализации части этих средств и подстрекательстве руководства НБУ к злоупотреблению служебным положением. - говорится в сообщении НАБУ.

Детали

Детективы установили, что в октябре 2014 года ПАО "ВиЭйБи Банк", был отнесен к категории проблемных банков. Его тогдашнее руководство обратилось в НБУ с ходатайством предоставить им стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. И хотя "ВиЭйБи Банк" не предоставил всех необходимых для этого документов (программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшения структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка вопреки требованиям законодательства согласовало предоставление кредитных средств.

В НАБУ отметили, что стоимость недвижимости, переданной в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке.

Экспертиза, проведенная в ходе досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн в противовес 1,8 млрд грн, заявленным "ВиЭйБи Банком". - сообщили детективы НАБУ.

Примечательно, что кроме упомянутых 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банка" также ранее получил от Нацбанка и невозвратил 3 млрд грн кредитов. Через 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал "ВиЭйБи Банк" банкротом. Деньги НБУ никто не вернул.

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Напомним

В августе УНН сообщал со ссылкой на НАБУ, о завершении расследования в отношении бывшего владельца "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка и экс-главы наблюдательного совета, которая является близкой родственницей владельца - Натальи Василюк.