Спроби затягування продовжуються? Захисник обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних вчергове проігнорував засідання суду

Адвокат обвинуваченого у хабарництві народного депутата Сергія Кузьміних вчергове проігнорував засідання суду. Нардеп просив відкласти засідання, проте задля дотримання розумних строків розгляду справи судді вирішили заслухати прокурора, пише УНН.

На початку засідання зʼясувалося, що захисник нардепа Сергія Кузьміних прислав до суду повідомлення про те, що його не буде, бо він задіяний в іншому кримінальному провадженні.

Вкотре захисник надає перевагу іншим процесуальним діям цьому кримінальному провадженню - зазначила головуюча суддя.

Прокурор зазначив, що готовий долучити письмові та речові докази по справі. Однак через відсутність адвоката, наполягав на долученні лише документів, для того, щоб була забезпечена змагальність сторін у кримінальному провадженні.

Очевидно, бажаючи вчергове спробувати затягнути судовий розгляд, обвинувачений в хабарництві нардеп Кузьміних просив відкласти засідання на іншу дату. Проте суддя дозволила стороні обвинувачення оголосити письмові докази, з якими адвокат зможе ознайомитись і надати свою позицію щодо них.

Суд порадившись на місці ухвалив, з урахуванням принципу розумності строків кримінального провадження, з урахуванням того виду доказів, які прокурор нам сьогодні запропонував досліджувати, а саме письмові документи, проводити сьогодні судове засідання за відсутності захисника Красовського Володимира Миколайовича, з огляду повідомлених ними обставин, а саме самостійного вибору на користь іншого свого клієнта - зазначила головуюча суддя.

Так, під час засідання прокурор надав суду додаткові письмові докази, зокрема, щодо проведення негласних слідчих дій щодо Сергія Кузьміних, його водія та інших фігурантів кримінального провадження.

Серед іншого, суду були надані роздруківки з переписки Сергія Кузьміних з його водієм. У повідомленнях нардеп давав вказівки, де і як забирати 558 тисяч гривень, які, за даними слідства, є неправомірною вигодою, і куди їх привезти.

Наступне засідання по справі Кузьміних заплановане на 14:30 9 червня.

Нагадаємо

Раніше Сергій Кузьміних кілька разів поспіль проігнорував засідання Вищого антикорупційного суду під приводом відрядження до Молдови з метою укріплення міжпарламентського співробітництва. Як пояснили УНН в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, на нардепа не покладався обовʼязок здати закордонні паспорти і повідомляти сторону обвинувачення про виїзд за кордон.

Колишній заступник генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець у коментарі УНН зазначив, що сторона обвинувачення має просити суд змінити Кузьміних запобіжний захід на тримання під вартою через невиконання ним процесуальних оборвʼязків.

Додамо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних викрили на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання.

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом схожим на Кузьміних обіцяє своє сприяння і додає, що може вирішити питання з усіма медзакладами області.

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру.

Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних, якого нагадаємо підозрюють у отриманні понад півмільйона гривень хабаря, обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. За цей час нардеп неодноразово ігнорував судові засідання.