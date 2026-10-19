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"Немає нічого святого": на Хмельниччині під час атаки пошкоджено церкву та дзвіницю - ОВА

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У Шепетівському районі через російську атаку пошкоджено церкву, вікна та дзвіницю. У двох районах є перебої з електропостачанням.

"Немає нічого святого": на Хмельниччині під час атаки пошкоджено церкву та дзвіницю - ОВА

Під час атаки на Хмельниччину пошкоджено церкву в Шепетівському районі. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, вікна та дзвіницю.

Інформація про загиблих і травмованих не надходила

- констатував Тюрін.

Також він розповів, що внаслідок російських обстрілів у Шепетівському та Хмельницькому районах є перебої з електропостачанням. Нині енергетики працюють над відновленням електропостачання та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

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Вадим Хлюдзинський

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