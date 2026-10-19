"Немає нічого святого": на Хмельниччині під час атаки пошкоджено церкву та дзвіницю - ОВА
Київ • УНН
У Шепетівському районі через російську атаку пошкоджено церкву, вікна та дзвіницю. У двох районах є перебої з електропостачанням.
Під час атаки на Хмельниччину пошкоджено церкву в Шепетівському районі. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, вікна та дзвіницю.
Інформація про загиблих і травмованих не надходила
Також він розповів, що внаслідок російських обстрілів у Шепетівському та Хмельницькому районах є перебої з електропостачанням. Нині енергетики працюють над відновленням електропостачання та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.
Нагадаємо
Напередодні ввечері армія рф атакувала Хмельницький. Пошкоджено підприємство та приватний будинок. У результаті удару загинули дві жінки, одній з них було 100 років.
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