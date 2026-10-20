Партнери покривають дві третини потреб України - Корецький

Власні надходження держави покривають лише третину потреб України на оборону, соціальні виплати та медицину. Дві третини - це підтримка партнерів, яку щодня доводиться відстоювати. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький, повідомляє УНН.

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За його словами, кожен євро партнери виділяють із грошей своїх платників податків, водночас росія витрачає мільярди на пропаганду, щоб переконати їхніх громадян, що допомагати Україні не треба.

Тому кожен закон, необхідний для отримання фінансування, - це не питання політики, а питання виживання країни. Верховна Рада ухвалила частину дуже складних, але критично важливих законопроєктів. Дякую кожному депутату, який голосував. Це лише частина. Попереду ще багато роботи і надзвичайно важливо вчасно ухвалити всі необхідні рішення, щоб отримати міжнародну фінансову допомогу в повному обсязі - зазначив глава уряду.

Він підкреслив, що Кабмін "свою частину роботи виконав".

"Як і обіцяли, до 15 жовтня ухвалено всі рішення та документи, які знаходяться в зоні відповідальності Кабінету міністрів. Дякую партнерам за підтримку протягом майже п'яти років повномасштабної війни", - додав Корецький.

Нагадаємо

Потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік перевищує $52 млрд, із яких понад $32,6 млрд ще потрібно залучити. Оборонні видатки можуть сягнути 44% ВВП.

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