Партнёры покрывают две трети потребностей Украины — Корецкий

Собственные доходы государства покрывают лишь треть потребностей Украины в обороне, социальных выплатах и медицине. Две трети — это поддержка партнеров, которую ежедневно приходится отстаивать. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает УНН.

Детали

По его словам, каждый евро партнеры выделяют из денег своих налогоплательщиков, в то же время россия тратит миллиарды на пропаганду, чтобы убедить своих граждан в том, что помогать Украине не нужно.

Поэтому каждый закон, необходимый для получения финансирования, — это не вопрос политики, а вопрос выживания страны. Верховная Рада приняла часть очень сложных, но критически важных законопроектов. Спасибо каждому депутату, который голосовал. Это лишь часть. Впереди еще много работы, и чрезвычайно важно своевременно принять все необходимые решения, чтобы получить международную финансовую помощь в полном объеме — отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что Кабмин "свою часть работы выполнил".

"Как и обещали, до 15 октября приняты все решения и документы, которые находятся в зоне ответственности Кабинета министров. Благодарю партнеров за поддержку на протяжении почти пяти лет полномасштабной войны", — добавил Корецкий.

Напомним

Потребность Украины во внешнем финансировании на 2027 год превышает $52 млрд, из которых более $32,6 млрд еще необходимо привлечь. Оборонные расходы могут достичь 44% ВВП.

Правительство перешло в режим максимальной экономии, но этого недостаточно — Корецкий раскрыл дальнейшие шаги