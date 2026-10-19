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Ефект доміно: як удари по дата-центрах паралізують російський бізнес

Київ • УНН

 • 11565 перегляди

Українські дрони атакували дата-центри «Яндексу», «Сбербанку» та VK. Експерт Олександр Глущенко пояснив, що удари по серверній інфраструктурі паралізовують бізнес-процеси та завдають шкоди російській економіці.

Ефект доміно: як удари по дата-центрах паралізують російський бізнес

Масована атака українських дронів на санкт-петербург у ніч проти 18 жовтня охопила нафтовий термінал, енергетичну інфраструктуру та дата-центр. Після удару росіяни почали масово скаржитися на збої в роботі соцмережі "ВКонтакте". Однак наслідки подальших атак на дата-центри можуть виявитися значно серйознішими - від перебоїв у банківських платежах до порушення роботи підприємств. Чим це загрожує російській економіці, читайте в матеріалі УНН.

Самі росіяни фактично створили умови, за яких їхня цифрова інфраструктура стає вразливою до подібних ударів. росія роками будувала централізовану цифрову систему, переводила дедалі більше послуг в онлайн, концентрувала величезні масиви даних у великих технологічних компаніях і водночас вимагала, щоб персональні дані російських громадян зберігалися на території росії. У мирний час така модель дозволяє централізовано керувати сервісами, масштабувати їх і контролювати інформаційні потоки. Але під час війни вона створює серйозні ризики. Коли значна частина цифрової інфраструктури зосереджена в межах однієї держави, а її робота залежить від обмеженої кількості великих технологічних майданчиків, пошкодження окремих елементів може мати наслідки далеко за межами одного підприємства

- пояснив у коментарі УНН консультант з цифрових технологій Олександр Глущенко.

Фактично йдеться про загрозу не лише соціальним мережам, а й цілій системі цифрових послуг, від яких залежить повсякденне життя росіян. Дата-центри забезпечують зберігання величезних обсягів інформації, роботу застосунків, хмарних платформ, фінансових та корпоративних сервісів. Пошкодження таких об'єктів може позбавити компанії частини обчислювальних потужностей, а користувачів - доступу до звичних послуг.

Особливу небезпеку становлять повторні удари. Великі технологічні компанії мають резервні дата-центри, здатні перебирати навантаження пошкоджених об'єктів. Однак їхні можливості обмежені. Якщо з ладу виходить одразу кілька комплексів, навантаження на решту зростає, а разом із ним - ризик масштабних збоїв.

У певний момент сервери вже не можуть повноцінно обслуговувати всі запити. Одні послуги починають працювати повільніше, інші періодично стають недоступними, а деякі операції завершуються помилками. І що менше залишається резерву, то важче системі переживати навіть звичайні технічні збої

- пояснив Глущенко.

Як удари по дата-центрах повпливають на російську економіку?

Найвідчутнішими наслідки таких збоїв стануть для російського бізнесу. Сучасні підприємства одночасно залежать від банківських, хмарних, логістичних та інших цифрових сервісів.  

Можна мати товар, працівників і покупців, але не мати змоги своєчасно провести оплату, оформити документи або організувати постачання. Тобто економічна діяльність сповільнюється не тому, що зникли самі товари чи підприємства, а тому, що перестали нормально працювати механізми, які з’єднують їх між собою

- пояснив Глущенко.

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Чому росії складно відновити дата-центри?

Ще одна проблема для росії - заміна пошкодженого обладнання. Дата-центри потребують не лише серверів, а й складних систем зберігання інформації, мережевого обладнання, електроживлення та охолодження. Через технологічні санкції закупівля необхідних компонентів може перетворитися на тривалий і дорогий процес.

Дата-центр не можна відновити лише тому, що компанія має достатньо грошей на рахунку. Потрібні сервери, накопичувачі, мережеві комутатори, оптичне обладнання, системи електроживлення, охолодження та інші компоненти

- зазначив Глущенко.

За оцінкою експерта, додаткові витрати на відновлення інфраструктури можуть зрештою відчути й самі росіяни. Технологічні компанії будуть змушені витрачати більше коштів на обладнання, резервні потужності та обслуговування. Це створює передумови для подорожчання послуг для кінцевих споживачів.

Водночас, кілька пошкоджених дата-центрів не означають миттєвого колапсу російського інтернету. Великі компанії мають резервні системи, проте їхні можливості не безмежні.

Це не обов’язково означає миттєвий колапс, але може означати поступову деградацію якості цифрових послуг

- наголосив Глущенко.

Отже, у разі продовження атак головною проблемою для росії може стати вже не тимчасова недоступність окремих сайтів, а поступове виснаження цифрової інфраструктури, дедалі дорожче її відновлення та зростання ризиків для всієї економіки.

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Євген Царенко

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