Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес

Массированная атака украинских дронов на санкт-петербург в ночь против 18 октября охватила нефтяной терминал, энергетическую инфраструктуру и дата-центр. После удара россияне начали массово жаловаться на сбои в работе социальной сети "ВКонтакте". Однако последствия дальнейших атак на дата-центры могут оказаться значительно серьезнее — от перебоев в банковских платежах до нарушения работы предприятий. Чем это угрожает российской экономике, читайте в материале УНН.

Сами россияне фактически создали условия, при которых их цифровая инфраструктура становится уязвимой для подобных ударов. россия годами строила централизованную цифровую систему, переводила все больше услуг в онлайн, концентрировала огромные массивы данных в крупных технологических компаниях и одновременно требовала, чтобы персональные данные российских граждан хранились на территории россии. В мирное время такая модель позволяет централизованно управлять сервисами, масштабировать их и контролировать информационные потоки. Но во время войны она создает серьезные риски. Когда значительная часть цифровой инфраструктуры сосредоточена в пределах одного государства, а ее работа зависит от ограниченного количества крупных технологических площадок, повреждение отдельных элементов может иметь последствия далеко за пределами одного предприятия - объяснил в комментарии УНН консультант по цифровым технологиям Александр Глущенко.

Фактически речь идет об угрозе не только социальным сетям, но и целой системе цифровых услуг, от которых зависит повседневная жизнь россиян. Дата-центры обеспечивают хранение огромных объемов информации, работу приложений, облачных платформ, финансовых и корпоративных сервисов. Повреждение таких объектов может лишить компании части вычислительных мощностей, а пользователей — доступа к привычным услугам.

Особую опасность представляют повторные удары. Крупные технологические компании имеют резервные дата-центры, способные принять на себя нагрузку поврежденных объектов. Однако их возможности ограничены. Если из строя одновременно выходит несколько комплексов, нагрузка на остальные возрастает, а вместе с ней — риск масштабных сбоев.

В определенный момент серверы уже не могут полноценно обслуживать все запросы. Одни услуги начинают работать медленнее, другие периодически становятся недоступными, а некоторые операции завершаются ошибками. И чем меньше остается резерва, тем сложнее системе переживать даже обычные технические сбои - объяснил Глущенко.

Как удары по дата-центрам повлияют на российскую экономику?

Наиболее ощутимыми последствия таких сбоев станут для российского бизнеса. Современные предприятия одновременно зависят от банковских, облачных, логистических и других цифровых сервисов.

Можно иметь товар, работников и покупателей, но не иметь возможности своевременно провести оплату, оформить документы или организовать поставки. То есть экономическая деятельность замедляется не потому, что исчезли сами товары или предприятия, а потому, что перестали нормально работать механизмы, которые соединяют их между собой — объяснил Глущенко.

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Почему россии сложно восстановить дата-центры?

Еще одна проблема для россии — замена поврежденного оборудования. Дата-центры требуют не только серверов, но и сложных систем хранения информации, сетевого оборудования, электропитания и охлаждения. Из-за технологических санкций закупка необходимых компонентов может превратиться в длительный и дорогостоящий процесс.

Дата-центр нельзя восстановить только потому, что у компании достаточно денег на счету. Нужны серверы, накопители, сетевые коммутаторы, оптическое оборудование, системы электропитания, охлаждения и другие компоненты — отметил Глущенко.

По оценке эксперта, дополнительные расходы на восстановление инфраструктуры в конечном итоге могут ощутить и сами россияне. Технологические компании будут вынуждены тратить больше средств на оборудование, резервные мощности и обслуживание. Это создает предпосылки для подорожания услуг для конечных потребителей.

В то же время несколько поврежденных дата-центров не означают мгновенного коллапса российского интернета. Крупные компании имеют резервные системы, однако их возможности не безграничны.

Это не обязательно означает мгновенный коллапс, но может означать постепенное ухудшение качества цифровых услуг — подчеркнул Глущенко.

Таким образом, в случае продолжения атак главной проблемой для россии может стать уже не временная недоступность отдельных сайтов, а постепенное истощение цифровой инфраструктуры, всё более дорогостоящее её восстановление и рост рисков для всей экономики.

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