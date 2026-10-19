Частина України 20 жовтня житиме за графіками відключень - скільки черг буде без світла
Київ • УНН
20 жовтня в Україні запровадять обмеження для промисловості та споживачів у частині областей. Причина — російські атаки на енергооб’єкти.
Завтра, 20 жовтня, у частині областей України будуть діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 1 до 2 черг, передає УНН.
Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України;
• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг) у частині областей.
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