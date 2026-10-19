Часть Украины 20 октября будет жить по графикам отключений — сколько очередей останется без света
Киев • УНН
20 октября в Украине введут ограничения для промышленности и потребителей в ряде областей. Причина — российские атаки на энергообъекты.
Завтра, 20 октября, в некоторых областях Украины будут действовать графики. Как сообщили в Укрэнерго, планируется отключать от 1 до 2 очередей, передает УНН.
Как будут применяться меры по ограничению потребления:
• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины;
• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей) в некоторых областях.
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В компании подчеркнули, что причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты.
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