"Щодня сумуватиму" - Аріана Ґранде оплакує смерть 17-річної собаки Коко

Аріана Ґранде

Аріана Ґранде оплакує втрату своєї давньої улюблениці — собаки на ім’я Коко. Співачка опублікувала серію спільних фотографій із Коко, супроводивши їх зворушливим дописом, передає УНН із посиланням на TMZ.

"Наймиліша, найдивовижніша і найгарніша Коко… я так пишаюся тобою. Дякую тобі за твою любов і за те, що ти своєю присутністю прикрашала цю планету протягом понад сімнадцяти чудових років", - написала Ґранде.

Співачка зазначила, що, куди б не приходила Коко, вона робила це місце "гарнішим".

Аріана додала, що щодня сумуватиме за Коко і назавжди збереже її у своєму серці.

Свій допис вона завершила словами: "Я так сильно тебе люблю, моя люба дівчинко".

Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту

Як раніше повідомляло видання TMZ, Аріана зараз взяла перерву в роботі — після завершення гастрольного туру і перед початком престуру на підтримку фільму "Focker-In-Law".

Коко було 17 років.