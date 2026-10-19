"Каждый день буду скучать" — Ариана Гранде скорбит по 17-летней собаке Коко

Ариана Гранде

Ариана Гранде оплакивает потерю своей давней любимицы — собаки по имени Коко. Певица опубликовала серию совместных фотографий с Коко, сопроводив их трогательной публикацией, передает УНН со ссылкой на TMZ.

"Самая милая, самая удивительная и самая прекрасная Коко… я так горжусь тобой. Спасибо тебе за твою любовь и за то, что своим присутствием ты украшала эту планету на протяжении более семнадцати чудесных лет", — написала Гранде.

Певица отметила, что, куда бы ни приходила Коко, она делала это место "прекраснее".

Ариана добавила, что будет скучать по Коко каждый день и навсегда сохранит ее в своем сердце.

Свою публикацию она завершила словами: "Я так сильно тебя люблю, моя дорогая девочка".

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Как ранее сообщало издание TMZ, Ариана сейчас взяла перерыв в работе — после завершения гастрольного тура и перед началом пресс-тура в поддержку фильма "Focker-In-Law".

Коко было 17 лет.