Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта

Американская певица Ариана Гранде рассказала о травме ноги, из-за которой поклонники заметили, что она хромает во время выступлений в рамках тура Eternal Sunshine. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

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Гранде объяснила, что получила глубокий порез ноги. По словам артистки, речь идет не о растяжении или повреждении мышц, однако из-за травмы ей сложнее переносить вес на эту ногу.

Я хотела сообщить вам, что сегодня на вечернем шоу и, возможно, на завтрашнем мне придется быть в удобной обуви, поскольку я перевязана и восстанавливаюсь после незначительной травмы. Это не растяжение и не что-то связанное с мышцами, а просто глубокий порез – написала Гранде в Instagram Stories.

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Из-за травмы артистка временно отказалась от высоких каблуков в пользу более удобной обуви. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором 33-летняя Гранде заметно хромает во время исполнения песни Supernatural.

Певица призвала поклонников не волноваться и заверила, что продолжит выступать. Через несколько часов после ее заявления поклонники опубликовали видео, на котором Гранде танцует и исполняет Yes, And? в удобных сапогах вместо привычной сценической обуви на каблуках.

Тур Eternal Sunshine должен завершиться 1 сентября концертом в Лондоне. После окончания гастролей Гранде планирует сделать перерыв в работе и публичных выступлениях.

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