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Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту

Київ • УНН

 • 474 перегляди

Аріана Гранде отримала глибокий поріз ноги й тимчасово виступає у зручному взутті. Скасовувати концерти співачка не планує.

Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту

мериканська співачка Аріана Гранде розповіла про травму ноги, через яку шанувальники помітили, що вона кульгає під час виступів у межах туру Eternal Sunshine. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Гранде пояснила, що отримала глибокий поріз ноги. За словами артистки, йдеться не про розтягнення або пошкодження м'язів, однак через травму їй складніше переносити вагу на ногу.

Я хотіла повідомити вас, що мені потрібно буде бути в зручному взутті на сьогоднішньому вечірньому шоу і, можливо, на завтрашньому, оскільки я перебинтована та відновлююся після незначної травми. Це не розтягнення чи щось м'язове, а просто глибокий поріз

– написала Гранде в Instagram Stories.

Співачка не скасовуватиме концерти

Через травму артистка тимчасово відмовилася від високих підборів на користь зручнішого взуття. Раніше в соцмережах з'явилося відео, на якому 33-річна Гранде помітно кульгає під час виконання пісні Supernatural.

Співачка закликала прихильників не хвилюватися та запевнила, що продовжить виступи. Через кілька годин після її заяви шанувальники опублікували відео, на якому Гранде танцює та виконує Yes, And? у зручних чоботах замість звичного сценічного взуття на підборах.

Тур Eternal Sunshine має завершитися 1 вересня концертом у Лондоні. Після завершення гастролей Гранде планує зробити перерву від роботи та публічних виступів.

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Степан Гафтко

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