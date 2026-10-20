Ворог двічі атакував обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині

Ворожий безпілотник у ніч на вівторок, 20 жовтня, атакував обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує УНН.

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За його словами, повітряна тривога в регіоні триває, загроза досі залишається високою.

Згодом Козицький констатував, що під час повітряної тривоги другий ворожий безпілотник атакував той самий обʼєкт.

На місці працюють фахівці ДСНС. ... Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги! Перейдіть, будь ласка, до найближчого укриття! Ворог підступний - під загрозою будь-який об'єкт на території України! - закликав голова Львівської ОВА.

Нагадаємо

13 жовтня у Малехові біля Львова впав підбитий ворожий безпілотник. Пошкоджено приватні будинки, постраждали троє людей.

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