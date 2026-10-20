Враг дважды атаковал объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области

Вражеский беспилотник в ночь на вторник, 20 октября, атаковал объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует УНН.

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По его словам, воздушная тревога в регионе продолжается, угроза по-прежнему остается высокой.

Позже Козицкий констатировал, что во время воздушной тревоги второй вражеский беспилотник атаковал тот же объект.

На месте работают специалисты ГСЧС. ... Настоятельно призываем не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги! Перейдите, пожалуйста, в ближайшее укрытие! Враг коварен — под угрозой любой объект на территории Украины! - призвал глава Львовской ОВА.

Напомним

13 октября в Малехове возле Львова упал сбитый вражеский беспилотник. Повреждены частные дома, пострадали три человека.

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