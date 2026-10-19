Порушив закон про мобілізацію і відкрив вогонь під час перевірки у ТЦК - що відомо про "Печерського стрілка"

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У Київському міському ТЦК та СП повідомили перші деталі стрілянини на Печерську. Відомо, що до будівлі ТЦК доставили чоловіка за "порушення Закону України про мобілізацію", під час перевірки він дістав зброю та відкрив стрілянину, передає УНН.

Близько 19:00 19 жовтня до приміщення Печерського районного у місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки представниками поліції було доставлено громадянина за порушення Закону України про мобілізацію. Під час перевірки громадянин дістав зброю та відкрив вогонь по представниках поліції та військовослужбовцях територіального центру комплектування та соціальної підтримки - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Київському міському ТЦК, внаслідок стрільби було поранено 3 представників поліції та 3 військовослужбовців, яких забрала швидка медична допомога, їм надається необхідна допомога.

Стрільця затримано, на місці події працюють правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи. Всі обставини з'ясовуються - резюмували у ТЦК.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у приміщенні ТЦК на столичному Печерську відбулась стрілянина, поранено трьох поліцейських та трьох військовослужбовців.