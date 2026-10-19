Нарушил закон о мобилизации и открыл огонь во время проверки в ТЦК — что известно о «Печерском стрелке»

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В Киевском городском ТЦК и СП сообщили первые подробности стрельбы на Печерске. Известно, что в здание ТЦК доставили мужчину за "нарушение Закона Украины о мобилизации", во время проверки он достал оружие и открыл стрельбу, передает УНН.

Около 19:00 19 октября в помещение Печерского районного в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки представителями полиции был доставлен гражданин за нарушение Закона Украины о мобилизации. Во время проверки гражданин достал оружие и открыл огонь по представителям полиции и военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки - говорится в сообщении.

Как сообщили в Киевском городском ТЦК, в результате стрельбы были ранены 3 представителя полиции и 3 военнослужащих, которых забрала скорая медицинская помощь, им оказывается необходимая помощь.

Стрелок задержан, на месте происшествия работают правоохранительные органы и следственно-оперативные группы. Все обстоятельства выясняются - резюмировали в ТЦК.

Напомним

Как сообщал УНН, в помещении ТЦК на столичном Печерске произошла стрельба, ранены трое полицейских и трое военнослужащих.