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Наша пісня гарна й нова: адвокат Кузьміних знову вдався до тактики затягування судових засідань?

Київ • УНН

 • 1336 перегляди

Вищий антикорупційний суд продовжив слухання справи нардепа Сергія Кузьміних, обвинуваченого в отриманні хабара. Адвокат клопотав про скорочення часу засідання, через що не відбувся допит свідка, але суд оглянув речові докази, включаючи телефон та гроші.

Наша пісня гарна й нова: адвокат Кузьміних знову вдався до тактики затягування судових засідань?

Вищий антикорупційний суд у понеділок продовжив слухання справи за обвинуваченням народного депутата Сергія Кузьміних в отриманні хабара. На початку засідання адвокат нардепа клопотав про скорочення часу засідання на годину через його зайнятість в іншій судовій справі, передає кореспондент УНН із зали засідань.

На початку засідання головуюча суддя оголосила, що захисник Володимир Красовський подав клопотання про скорочення часу судового засідання на одну годину через зайнятість в іншій справі. При цьому вона поцікавилась, чому адвокат знову надає перевагу іншій кримінальній справі.

Захисник спробував виправдатися тим, що через зайнятість у справі Кузьміних іншу справу відправили на повторний судовий розгляд у першу інстанцію.

Суд планував на засіданні допитати таємного свідка обвинувачення, однак через адвоката цей допит не відбувся, адже час засідання було скорочено. Варто зауважити, що адвокати часто вдаються до затягувань судових розглядів, аби у справ проти їхніх клієнтів спливли строки давності притягнення до кримінальної відповідальності – це тактика захисту.

Судді тільки встигли оглянути речові докази, надані прокуратурою, серед яких був мобільний телефон нардепа та грошові кошти, які надавалися Кузьміних в якості хабара. У засіданні оголошено перерву до 14:30 11 серпня.

Додамо

Вищий антикорупційний суд майже три роки розглядає справу нардепа Сергія Кузьміних, обвинуваченого у хабарництві. З 86 судових засідань 31 було зірвано через неявку сторони захисту, а сам нардеп пропустив 22 засідання.

Нагадаємо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних піймали на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання. 

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може розв'язати питання з усіма медзакладами області. 

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру. Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. Однак, розгляд справи затягується, зокрема, через часту неявку Кузьміних. За інформацією наданою ВАКС, нардеп пропустив 22 судових засідання.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Венедіктова Ірина Валентинівна
Житомирська область
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