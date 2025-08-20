Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico

Білий дім планує можливу тристоронню зустріч між президентами США, росії та України в столиці Угорщини Будапешті як наступний крок у переговорах щодо припинення війни. Про це Politico повідомляє з посиланням на чиновника адміністрації Трампа та особи, близької до адміністрації, передає УНН.

Деталі

Секретна служба США готується до саміту в цій центральноєвропейській країні під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана, який підтримує тісні зв'язки із президентом Дональдом Трампом із першого терміну його повноважень - пише Politico.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт, коли її запитали про Будапешт під час брифінгу для ЗМІ у вівторок, сказала: "Я не збираюся підтверджувати чи спростовувати місця проведення".

Джерела повідомляють, що хоча Секретна служба часто вивчає кілька варіантів, і остаточне місце зустрічі може змінитись, Будапешт стає пріоритетним вибором для Білого дому.

путін сказав Трампу, що він віддає перевагу москві, а президент Франції Еммануель Макрон наполягав на тому, щоб Женева була ідеальним місцем для зустрічі. Не залишаючись осторонь, міністр закордонних справ Швейцарії пообіцяв путіну "імунітет" за невиконаний ордер на звинуваченням у воєнних злочинах, якщо країну, відому своїм нейтралітетом, буде обрано для мирних переговорів.

Трамп відмовив путіну щодо зустрічі у москві - NYT

Politico зауважує, що Угорщина була б незручним вибором для України, оскільки це відсилає до Будапештського меморандуму 1994 року, в якому США, Велика Британія та росія пообіцяли підтримувати незалежність України, її суверенітет та повагу до її кордонів в обмін на відмову від ядерної зброї. Напад путіна на Україну в 2014 році довів безглуздість цієї угоди, оскільки жодна з країн, що її підписали, не надала військових сил для відбиття атак.

Але сам саміт залишається невизначеним. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у понеділок після зустрічі європейських лідерів з Володимиром Зеленським у Білому домі, що наступні переговори між путіним і Зеленським можуть відбутися протягом кількох тижнів. Потім Трамп оголосив у соціальних мережах, що приєднається до них на тристоронній зустрічі як завершальний крок у мирних переговорах, які набрали обертів після того, як Трамп зустрівся з президентом росії на Алясці минулого тижня.

Зараз російські чиновники починають уповільнювати будь-яку подібну зустріч між Зеленським і путіним.

міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що москва не виключає переговорів з Україною, але наполягає на дотриманні процесу, який розгортатиметься "покроково, поступово, починаючи з експертного рівня і потім проходячи всі необхідні етапи".

Речниця Білого дому Лівітт у вівторок підтвердив, що путін погодився зустрітися із Зеленським, додавши, що Білий дім працює з росією та Україною, щоб двостороння зустріч відбулася.

Для "хорошої угоди" щодо України обидві сторони мають залишитися трохи незадоволеними - Білий дім

Доповнення

Reuters повідомляло, що зустріч Володимира Зеленського і володимира путіна можлива в Угорщині.

Видання RaiNews повідомляло, що Трамп відклав власну відпустку на тлі підготовки чергового раунду переговорів між росією та Україною.

Axios повідомляло, що під час телефонної розмови Дональд Трамп наголосив путіну, що той має напряму зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, закликавши його бути "реалістом".

Зеленський після переговорів у Білому домі: питання територій ми залишимо між мною і путіним