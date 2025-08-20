Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Ексклюзив
06:54 • 3890 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 6666 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 11854 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 108942 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 97420 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 93350 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 37081 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100210 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74645 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87148 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.6м/с
44%
747мм
Популярнi новини
Зеленський змінив стиль для зустрічі з Трампом: чорний костюм став "талісманом щастя" та "надією на мир"19 серпня, 22:02 • 12782 перегляди
Заповідні землі на Волині "пішли з молотка" за безцінь: ДБР викрило топчиновника Держгеокадастру19 серпня, 22:19 • 9772 перегляди
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС20 серпня, 00:13 • 11908 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь02:28 • 13335 перегляди
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"02:53 • 4078 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 108976 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 97447 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 67120 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 93370 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 73187 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Денис Шмигаль
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 20839 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 56387 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 119731 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 70938 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 126731 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Нафта
Fox News
Шахед 129

Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Білий дім планує можливу тристоронню зустріч президентів США, Росії та України в Будапешті. Секретна служба США готується до саміту, хоча остаточне місце може змінитися.

Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico

Білий дім планує можливу тристоронню зустріч між президентами США, росії та України в столиці Угорщини Будапешті як наступний крок у переговорах щодо припинення війни. Про це Politico повідомляє з посиланням на чиновника адміністрації Трампа та особи, близької до адміністрації, передає УНН.

Деталі

Секретна служба США готується до саміту в цій центральноєвропейській країні під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана, який підтримує тісні зв'язки із президентом Дональдом Трампом із першого терміну його повноважень

- пише Politico.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт, коли її запитали про Будапешт під час брифінгу для ЗМІ у вівторок, сказала: "Я не збираюся підтверджувати чи спростовувати місця проведення".

Джерела повідомляють, що хоча Секретна служба часто вивчає кілька варіантів, і остаточне місце зустрічі може змінитись, Будапешт стає пріоритетним вибором для Білого дому.

путін сказав Трампу, що він віддає перевагу москві, а президент Франції Еммануель Макрон наполягав на тому, щоб Женева була ідеальним місцем для зустрічі. Не залишаючись осторонь, міністр закордонних справ Швейцарії пообіцяв путіну "імунітет" за невиконаний ордер на звинуваченням у воєнних злочинах, якщо країну, відому своїм нейтралітетом, буде обрано для мирних переговорів.

Трамп відмовив путіну щодо зустрічі у москві - NYT20.08.25, 09:14 • 1590 переглядiв

Politico зауважує, що Угорщина була б незручним вибором для України, оскільки це відсилає до Будапештського меморандуму 1994 року, в якому США, Велика Британія та росія пообіцяли підтримувати незалежність України, її суверенітет та повагу до її кордонів в обмін на відмову від ядерної зброї. Напад путіна на Україну в 2014 році довів безглуздість цієї угоди, оскільки жодна з країн, що її підписали, не надала військових сил для відбиття атак.

Але сам саміт залишається невизначеним. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у понеділок після зустрічі європейських лідерів з Володимиром Зеленським у Білому домі, що наступні переговори між путіним і Зеленським можуть відбутися протягом кількох тижнів. Потім Трамп оголосив у соціальних мережах, що приєднається до них на тристоронній зустрічі як завершальний крок у мирних переговорах, які набрали обертів після того, як Трамп зустрівся з президентом росії на Алясці минулого тижня.

Зараз російські чиновники починають уповільнювати будь-яку подібну зустріч між Зеленським і путіним.

міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що москва не виключає переговорів з Україною, але наполягає на дотриманні процесу, який розгортатиметься "покроково, поступово, починаючи з експертного рівня і потім проходячи всі необхідні етапи".

Речниця Білого дому Лівітт у вівторок підтвердив, що путін погодився зустрітися із Зеленським, додавши, що Білий дім працює з росією та Україною, щоб двостороння зустріч відбулася.

Для "хорошої угоди" щодо України обидві сторони мають залишитися трохи незадоволеними - Білий дім 19.08.25, 21:29 • 3880 переглядiв

Доповнення

Reuters повідомляло, що зустріч Володимира Зеленського і володимира путіна можлива в Угорщині.

Видання RaiNews повідомляло, що Трамп відклав власну відпустку на тлі підготовки чергового раунду переговорів між росією та Україною.

Axios повідомляло, що під час телефонної розмови Дональд Трамп наголосив путіну, що той має напряму зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, закликавши його бути "реалістом".

Зеленський після переговорів у Білому домі: питання територій ми залишимо між мною і путіним19.08.25, 02:31 • 5316 переглядiв

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Керолайн Левітт
Секретна служба США
Женева
Світовий банк
Всесвітня організація охорони здоров'я
Білий дім
Reuters
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Швейцарія
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Україна
Віктор Орбан