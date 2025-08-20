$41.360.10
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Белый дом планирует возможную трехстороннюю встречу президентов США, россии и Украины в Будапеште. Секретная служба США готовится к саммиту, хотя окончательное место может измениться.

Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico

Белый дом планирует возможную трехстороннюю встречу между президентами США, россии и Украины в столице Венгрии Будапеште как следующий шаг в переговорах по прекращению войны. Об этом Politico сообщает со ссылкой на чиновника администрации Трампа и лица, близкого к администрации, передает УНН.

Детали

Секретная служба США готовится к саммиту в этой центральноевропейской стране под руководством премьер-министра Виктора Орбана, который поддерживает тесные связи с президентом Дональдом Трампом с первого срока его полномочий

- пишет Politico.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, когда ее спросили о Будапеште во время брифинга для СМИ во вторник, сказала: "Я не собираюсь подтверждать или опровергать места проведения".

Источники сообщают, что хотя Секретная служба часто изучает несколько вариантов, и окончательное место встречи может измениться, Будапешт становится приоритетным выбором для Белого дома.

путин сказал Трампу, что он предпочитает москву, а президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на том, чтобы Женева была идеальным местом для встречи. Не оставаясь в стороне, министр иностранных дел Швейцарии пообещал путину "иммунитет" за невыполненный ордер по обвинению в военных преступлениях, если страна, известная своим нейтралитетом, будет выбрана для мирных переговоров.

Трамп отказал путину во встрече в москве - NYT20.08.2025, 09:14 • 1914 просмотров

Politico отмечает, что Венгрия была бы неудобным выбором для Украины, поскольку это отсылает к Будапештскому меморандуму 1994 года, в котором США, Великобритания и россия пообещали поддерживать независимость Украины, ее суверенитет и уважение к ее границам в обмен на отказ от ядерного оружия. Нападение путина на Украину в 2014 году доказало бессмысленность этого соглашения, поскольку ни одна из стран, подписавших его, не предоставила военных сил для отражения атак.

Но сам саммит остается неопределенным. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в понедельник после встречи европейских лидеров с Владимиром Зеленским в Белом доме, что следующие переговоры между Путиным и Зеленским могут состояться в течение нескольких недель. Затем Трамп объявил в социальных сетях, что присоединится к ним на трехсторонней встрече как завершающий шаг в мирных переговорах, которые набрали обороты после того, как Трамп встретился с президентом россии на Аляске на прошлой неделе.

Сейчас российские чиновники начинают замедлять любую подобную встречу между Зеленским и путиным.

министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что москва не исключает переговоров с Украиной, но настаивает на соблюдении процесса, который будет разворачиваться "пошагово, постепенно, начиная с экспертного уровня и затем проходя все необходимые этапы".

Пресс-секретарь Белого дома Ливитт во вторник подтвердил, что путин согласился встретиться с Зеленским, добавив, что Белый дом работает с россией и Украиной, чтобы двусторонняя встреча состоялась.

Для «хорошей сделки» по Украине обе стороны должны остаться немного недовольными – Белый дом19.08.25, 21:29 • 3968 просмотров

Дополнение

Reuters сообщало, что встреча Владимира Зеленского и владимира путина возможна в Венгрии.

Издание RaiNews сообщало, что Трамп отложил собственный отпуск на фоне подготовки очередного раунда переговоров между россией и Украиной.

Axios сообщало, что во время телефонного разговора Дональд Трамп подчеркнул путину, что тот должен напрямую встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, призвав его быть "реалистом".

Зеленский после переговоров в Белом доме: вопрос территорий мы оставим между мной и путиным19.08.2025, 02:31 • 5322 просмотра

Анна Мурашко

