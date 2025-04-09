Гитанас Науседа

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26947 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 38187 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 45666 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 52962 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 65397 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55690 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55171 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 118199 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81436 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225123 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84890 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18621 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15540 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14390 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 16058 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 85026 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 118201 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225125 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402369 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394898 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10573 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14496 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15646 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18725 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74830 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Гитанас Науседа

Новости по теме

Зеленский обсудил с главой МИД Литвы налаживание совместного производства дронов

Владимир Зеленский и Кястутис Будрис обсудили усиление оборонной поддержки Украины. Также речь шла о налаживании совместного производства дронов на территории обоих государств.

Война • 1 апреля, 18:11 • 25377 просмотра

В Литве найдены погибшими трое американских солдат, ранее пропавших без вести

Тела военных обнаружили после поднятия бронетранспортера M88 из болота. Продолжаются поиски еще одного пропавшего солдата. Президент Литвы выразил соболезнования.

Новости Мира • 31 марта, 14:49 • 25694 просмотра

Генсек НАТО подтвердил, что пропавшие без вести солдаты США "погибли во время инцидента" в Литве

Четыре американских солдата, пропавших в Литве с тренировочного полигона возле Пабраде, погибли. Генсек НАТО Марк Рютте выразил соболезнования семьям и близким.

Новости Мира • 26 марта, 18:31 • 30792 просмотра

Литва готова отправить миротворцев в Украину, но есть условие

Президент Литвы заявил о готовности отправить военных в Украину в рамках миротворческой миссии. Условием является прекращение огня и поддержка других стран Европы.

Война • 21 марта, 10:15 • 102097 просмотра

Украина может присоединиться к ЕС раньше стран Балкан - президент Литвы

Президент Литвы заявил, что Украина может завершить процедуру вступления в ЕС до 2030 года, опередив страны Западных Балкан, такие как Сербия и Черногория. Все зависит от обязательств.

политика • 20 марта, 11:37 • 13685 просмотра

Президент Литвы перед саммитом настаивает на установлении даты вступления Украины в ЕС

Гитанас Науседа призывает не терять время и усилить обороноспособность Европы и поддержку Украины. Президент Литвы предлагает определить дату вступления Украины в ЕС - 2030 год.

Война • 6 марта, 12:24 • 13813 просмотра

Литва предоставит дополнительные системы ПВО для Украины

Литва предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Президент Науседа призвал союзников к совместному производству вооружения и расширению программ подготовки украинских военных.

политика • 24 февраля, 10:13 • 18005 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

Гитанас Науседа призвал открыть первый кластер переговоров в течение ближайших недель.

политика • 24 февраля, 09:33 • 109390 просмотра

Лидеры стран Балтии, Испании и Канады прибыли в Киев в годовщину вторжения рф

Президенты Литвы и Латвии, премьеры Эстонии, Испании и Канады, а также руководители ЕС прибыли в Киев 24 февраля. На вокзале их встретили Андрей Ермак и Андрей Сибига.

политика • 24 февраля, 06:30 • 35809 просмотра

Германия никогда не поддержит навязанный Украине мир - Шольц

Канцлер Германии заявил, что мир возможен только при обеспечении суверенитета Украины. Германия не поддержит навязанный мир и разделение европейской и американской безопасности.

Война • 15 февраля, 09:28 • 30728 просмотра

Зеленский раскрыл ожидания от 16-го пакета санкций ЕС против рф

Украина ожидает от нового пакета санкций ЕС ограничений против российской нефти и теневого флота. Зеленский обсудил этот вопрос с премьер-министром Дании во время встречи.

Война • 14 февраля, 18:37 • 124820 просмотра

Президент Литвы раскрыл опасность быстрого мира в Украине

Гитанас Науседа заявил, что быстрый мир в Украине любой ценой неприемлем и опасен. Он подчеркнул важность участия Европы в переговорах и необходимости полной поддержки Украины.

Война • 14 февраля, 17:12 • 46425 просмотра

Зеленский и Науседа обсудили усиление ПВО и инвестиции в украинское вооружение

Президенты Украины и Литвы провели переговоры по усилению ПВО и инвестиций в производство дальнобойного оружия. Стороны также обсудили координацию позиций Украины, Европы и США для достижения справедливого мира.

Война • 14 февраля, 17:07 • 40621 просмотра

Недальновидность энергетической политики Фицо создает угрозы для Европы: МИД о визите премьера Словакии в рф

МИД Украины раскритиковал визит словацкого премьера Фицо в москву и его энергетическую политику. Ведомство подчеркнуло важность отказа от российских энергоносителей и диверсификации поставок для безопасности Европы.

политика • 23 декабря, 19:54 • 29470 просмотра

"Как дешево стоит ваша любовь?": Науседа раскритиковал визит Фицо в москву

Гитанас Науседа раскритиковал премьера Словакии за встречу с путиным по транзиту газа. Фицо объяснил визит нежеланием Украины продолжать транзит российского газа после 2024 года.

Новости Мира • 23 декабря, 10:59 • 14952 просмотра

В Литве новый премьер-министр: кто им стал

Парламент Литвы принял Гинтаутаса Палуцкаса новым премьер-министром страны. 45-летний компьютерщик и заместитель лидера Социал-демократической партии должен сформировать правительство в течение 15 дней.

Новости Мира • 21 ноября, 15:45 • 17124 просмотра

Президент Литвы обсудил с Трампом вопросы поддержки Украины

Президент Литвы провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом о поддержке Украины и оборонного партнерства. Лидеры также обсудили угрозы от сотрудничества России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Война • 19 ноября, 15:14 • 19427 просмотра

Президент Литвы подтвердил разрешение Украине бить дальнобойными ракетами по рф

Президент Литвы подтвердил получение Украиной разрешения от партнеров на удары по территории РФ дальнобойным оружием. США, Франция и Великобритания предоставили соответствующие разрешения на использование своих ракетных систем.

Война • 18 ноября, 07:22 • 21096 просмотра

В Литве обвинили Венгрию в рисках безопасности для Европы из-за упрощения въезда для россиян и белорусов

Президент Литвы обвинил Венгрию в увеличении рисков безопасности для Европы из-за упрощения въезда для россиян и белорусов. Новая визовая схема Венгрии позволяет гражданам этих стран въезжать без проверок безопасности.

Новости Мира • 1 августа, 12:02 • 14506 просмотра

Зеленский подписал соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Литвой и Эстонией

Президент Украины Зеленский подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Литвы и премьером Эстонии во время саммита лидеров ЕС.

Война • 27 июня, 12:57 • 24804 просмотра

Защита портовой инфраструктуры является ключевым для сохранения экспорта продовольствия из Украины - Мицотакис

Защита портовой инфраструктуры и свободного судоходства является ключом к сохранению мирового экспорта продовольствия из Украины и сдерживания цен на продукты питания, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на Глобальном саммите мира.

Экономика • 16 июня, 11:20 • 30026 просмотра

Ни одна страна не имеет права вето против суверенного выбора демократического и суверенного государства - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что война России против Украины нарушает принципы Устава ООН, и ни одна страна не имеет права накладывать вето на суверенный выбор демократического и суверенного государства.

политика • 16 июня, 10:26 • 25903 просмотра

Зеленский договорился с президентом Литвы о двустороннем соглашении в рамках декларации G7

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил литовского лидера с переизбранием, обсудил предстоящие международные мероприятия и договорился о подписании двустороннего соглашения в ближайшее время.

политика • 27 мая, 11:37 • 14600 просмотра

Зеленский поздравил Науседу с переизбранием на должность президента Литвы

Гитанас Науседа был переизбран на второй срок на пост президента Литвы, и Владимир Зеленский поздравил его с победой.

политика • 27 мая, 01:24 • 27322 просмотра

Президент Литвы Науседа победил во втором туре выборов

Президент Литвы Гитанас Науседа переизбрался на второй срок, набрав 75% голосов во втором туре президентских выборов.

политика • 27 мая, 00:24 • 25712 просмотра

На выборах в Литве лидирует действующий президент Науседа

Действующий президент Гитанас Науседа лидирует с 76,64% голосов во втором туре президентских выборов в Литве, а премьер-министр Ингрида Шимоните - с 23,85%.

политика • 26 мая, 21:07 • 22219 просмотра

В Литве продолжается второй тур выборов президента

В Литве продолжается второй тур президентских выборов. Соперницей действующего президента Гитанаса Науседы является Ингрида Шимоните, которая сейчас занимает должность главы правительства.

Новости Мира • 26 мая, 11:53 • 24131 просмотра

Президент Литвы вместе с супругой одели вышиванки и поздравили украинцев с праздником

В День вышиванки президент Литвы Гитанас Науседа с женой одели традиционные украинские вышиванки, пожелав Украине победы и удачи через силу вышивки.

политика • 16 мая, 10:21 • 22671 просмотра

Президентские выборы в Литве: кто встретится во втором туре и как кандидаты поддерживают Украину

Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните встретятся во втором туре президентских выборов в Литве. В первом туре Науседа получил 44,19% голосов избирателей, а Шимоните - 19,78%.

политика • 13 мая, 06:52 • 25726 просмотра

В Литве пройдут президентские выборы: вероятно, победит Науседа

Сегодня литовцы будут голосовать на президентских выборах, где действующий президент Гитанас Науседа имеет все шансы на победу благодаря своей поддержке Украины и сосредоточению на вопросах безопасности.

политика • 12 мая, 02:31 • 110770 просмотра