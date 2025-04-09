Владимир Зеленский и Кястутис Будрис обсудили усиление оборонной поддержки Украины. Также речь шла о налаживании совместного производства дронов на территории обоих государств.
Тела военных обнаружили после поднятия бронетранспортера M88 из болота. Продолжаются поиски еще одного пропавшего солдата. Президент Литвы выразил соболезнования.
Четыре американских солдата, пропавших в Литве с тренировочного полигона возле Пабраде, погибли. Генсек НАТО Марк Рютте выразил соболезнования семьям и близким.
Президент Литвы заявил о готовности отправить военных в Украину в рамках миротворческой миссии. Условием является прекращение огня и поддержка других стран Европы.
Президент Литвы заявил, что Украина может завершить процедуру вступления в ЕС до 2030 года, опередив страны Западных Балкан, такие как Сербия и Черногория. Все зависит от обязательств.
Гитанас Науседа призывает не терять время и усилить обороноспособность Европы и поддержку Украины. Президент Литвы предлагает определить дату вступления Украины в ЕС - 2030 год.
Литва предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Президент Науседа призвал союзников к совместному производству вооружения и расширению программ подготовки украинских военных.
Гитанас Науседа призвал открыть первый кластер переговоров в течение ближайших недель.
Президенты Литвы и Латвии, премьеры Эстонии, Испании и Канады, а также руководители ЕС прибыли в Киев 24 февраля. На вокзале их встретили Андрей Ермак и Андрей Сибига.
Канцлер Германии заявил, что мир возможен только при обеспечении суверенитета Украины. Германия не поддержит навязанный мир и разделение европейской и американской безопасности.
Украина ожидает от нового пакета санкций ЕС ограничений против российской нефти и теневого флота. Зеленский обсудил этот вопрос с премьер-министром Дании во время встречи.
Гитанас Науседа заявил, что быстрый мир в Украине любой ценой неприемлем и опасен. Он подчеркнул важность участия Европы в переговорах и необходимости полной поддержки Украины.
Президенты Украины и Литвы провели переговоры по усилению ПВО и инвестиций в производство дальнобойного оружия. Стороны также обсудили координацию позиций Украины, Европы и США для достижения справедливого мира.
МИД Украины раскритиковал визит словацкого премьера Фицо в москву и его энергетическую политику. Ведомство подчеркнуло важность отказа от российских энергоносителей и диверсификации поставок для безопасности Европы.
Гитанас Науседа раскритиковал премьера Словакии за встречу с путиным по транзиту газа. Фицо объяснил визит нежеланием Украины продолжать транзит российского газа после 2024 года.
Парламент Литвы принял Гинтаутаса Палуцкаса новым премьер-министром страны. 45-летний компьютерщик и заместитель лидера Социал-демократической партии должен сформировать правительство в течение 15 дней.
Президент Литвы провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом о поддержке Украины и оборонного партнерства. Лидеры также обсудили угрозы от сотрудничества России, Китая, Ирана и Северной Кореи.
Президент Литвы подтвердил получение Украиной разрешения от партнеров на удары по территории РФ дальнобойным оружием. США, Франция и Великобритания предоставили соответствующие разрешения на использование своих ракетных систем.
Президент Литвы обвинил Венгрию в увеличении рисков безопасности для Европы из-за упрощения въезда для россиян и белорусов. Новая визовая схема Венгрии позволяет гражданам этих стран въезжать без проверок безопасности.
Президент Украины Зеленский подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Литвы и премьером Эстонии во время саммита лидеров ЕС.
Защита портовой инфраструктуры и свободного судоходства является ключом к сохранению мирового экспорта продовольствия из Украины и сдерживания цен на продукты питания, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на Глобальном саммите мира.
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что война России против Украины нарушает принципы Устава ООН, и ни одна страна не имеет права накладывать вето на суверенный выбор демократического и суверенного государства.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил литовского лидера с переизбранием, обсудил предстоящие международные мероприятия и договорился о подписании двустороннего соглашения в ближайшее время.
Гитанас Науседа был переизбран на второй срок на пост президента Литвы, и Владимир Зеленский поздравил его с победой.
Президент Литвы Гитанас Науседа переизбрался на второй срок, набрав 75% голосов во втором туре президентских выборов.
Действующий президент Гитанас Науседа лидирует с 76,64% голосов во втором туре президентских выборов в Литве, а премьер-министр Ингрида Шимоните - с 23,85%.
В Литве продолжается второй тур президентских выборов. Соперницей действующего президента Гитанаса Науседы является Ингрида Шимоните, которая сейчас занимает должность главы правительства.
В День вышиванки президент Литвы Гитанас Науседа с женой одели традиционные украинские вышиванки, пожелав Украине победы и удачи через силу вышивки.
Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните встретятся во втором туре президентских выборов в Литве. В первом туре Науседа получил 44,19% голосов избирателей, а Шимоните - 19,78%.
Сегодня литовцы будут голосовать на президентских выборах, где действующий президент Гитанас Науседа имеет все шансы на победу благодаря своей поддержке Украины и сосредоточению на вопросах безопасности.