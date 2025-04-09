Ни одна страна не имеет права вето против суверенного выбора демократического и суверенного государства - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что война России против Украины нарушает принципы Устава ООН, и ни одна страна не имеет права накладывать вето на суверенный выбор демократического и суверенного государства.