Зеленский обсудил с президентом Румынии взаимодействие в оборонной сфере и экспортный коридор

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом обсудили взаимодействие в оборонной сфере. Также Зеленский заявил, что украинская ПВО нуждается в усилении для создания надежного воздушного щита, передает УНН.

Во время встречи с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом обсудили взаимодействие в оборонной сфере. Проинформировал о российских обстрелах Днестровской ГЭС. Украинская ПВО нуждается в усилении для создания надежного воздушного щита - сообщил Зеленский.

Он отметил, что отдельно они говорили о работе экспортного коридора Украины с Румынией и Молдовой.

"Ценим позицию Румынии в вопросе транзита украинской агропродукции. В условиях агрессии россии тандем Украина - Румыния вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - написал Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский прибыл в Литву, где примет участие в саммите Триморья.

В Литве он уже встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, и с лидером Чехии Петром Павелом.