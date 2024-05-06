Шольц: развертывание военной немецкой бригады в Литве идет "полным ходом"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил немецких солдат в Литве, которые войдут в состав будущей бригады бундесвера в регионе. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что быстрое размещение немецкой бригады на постоянной основе в стране является приоритетом, сообщает УНН.

Как пишет DW, в настоящее время, по словам Шольца, размещение нового формирования в балтийской стране идет "полным ходом".

Также канцлер ФРГ заверил балтийские государства в поддержке. "Германия непоколебимо стоит на стороне балтийских стран", - заявил он.

Шольц добавил, что в то же время Германия вкладывает в расширение собственного оборонного потенциала значительные средства, объем которых в этом году достиг двух процентов от ВВП и не будет снижаться в дальнейшем.

Как указал президент Литвы Гитанас Науседа, обеспечение скорейшего развертывания немецкой бригады на постоянной основе в стране является приоритетом для Вильнюса.

"Мы должны сосредоточиться на полной реализации региональных планов обороны, ротационной противовоздушной обороне, увеличении инвестиций в оборону и в НАТО", написал Науседа в соцсети X.

Дополнение

После посещения немецких военных Шольц направится в Ригу на встречу с главами правительств Эстонии, Латвии и Литвы. Как ожидается, на переговорах будут обсуждаться вопросы политики безопасности и обороны, в частности связанные с размещением бригады бундесвера в Литве.

Напомним

Германия планирует разместить около пяти тысяч военных в Литву, для усиления обороны восточного фланга НАТО.

В Литве в этом году начнет действовать согласованная ранее ротационная система противовоздушной обороны, в стране будут размещены батареи ПВО Patriot.