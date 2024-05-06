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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шольц: развертывание военной немецкой бригады в Литве идет "полным ходом"

Шольц: развертывание военной немецкой бригады в Литве идет "полным ходом"

Киев  •  УНН

6 мая 2024, 14:02  •  1304 просмотра

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Германия планирует разместить в Литве постоянную бригаду для усиления восточной обороны НАТО. Развертывание немецкой бригады в балтийской стране идет "полным ходом".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил немецких солдат в Литве, которые войдут в состав будущей бригады бундесвера в регионе. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что быстрое размещение немецкой бригады на постоянной основе в стране является приоритетом, сообщает УНН

Как пишет DW, в настоящее время, по словам Шольца, размещение нового формирования в балтийской стране идет "полным ходом". 

Также канцлер ФРГ заверил балтийские государства в поддержке.  "Германия непоколебимо стоит на стороне балтийских стран", - заявил он. 

Шольц добавил, что в то же время Германия вкладывает в расширение собственного оборонного потенциала значительные средства, объем которых в этом году достиг двух процентов от ВВП и не будет снижаться в дальнейшем.

Как указал президент Литвы Гитанас Науседа, обеспечение скорейшего развертывания немецкой бригады на постоянной основе в стране является приоритетом для Вильнюса. 

"Мы должны сосредоточиться на полной реализации региональных планов обороны, ротационной противовоздушной обороне, увеличении инвестиций в оборону и в НАТО", написал Науседа в соцсети X. 

Дополнение 

После посещения немецких военных Шольц направится в Ригу на встречу с главами правительств Эстонии, Латвии и Литвы. Как ожидается, на переговорах будут обсуждаться вопросы политики безопасности и обороны, в частности связанные с размещением бригады бундесвера в Литве.

Напомним 

Германия планирует разместить около пяти тысяч военных в Литву, для усиления обороны восточного фланга НАТО. 

 В Литве в этом году начнет действовать согласованная ранее ротационная система противовоздушной обороны, в стране будут размещены батареи ПВО Patriot.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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