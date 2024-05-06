Шольц: розгортання військової німецької бригади в Литві йде "повним ходом"

ukenru
19:41 • 31631 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 78504 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 106350 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 109241 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 220798 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 152887 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 143844 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131515 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121444 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112769 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
68 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 144959 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 119942 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 125648 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 130897 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 106492 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 220804 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 379816 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 437180 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 445826 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 355523 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 106338 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 125648 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 119942 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 96977 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106816 перегляди
Актуальне
Шольц: розгортання військової німецької бригади в Литві йде "повним ходом"

Шольц: розгортання військової німецької бригади в Литві йде "повним ходом"

Київ • УНН

 • 18852 перегляди

Німеччина планує розмістити в Литві постійну бригаду для посилення східної оборони НАТО. Розгортання німецької бригади в балтійській країні йде "повним ходом".

Канцлер ФРН Олаф Шольц відвідав німецьких солдатів у Литві, які ввійдуть до складу майбутньої бригади бундесверу в регіоні. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що швидке розміщення німецької бригади на постійній основі в країні є пріоритетом, повідомляє УНН

Як пише DW, наразі, за словами Шольца, розміщення нового формування в балтійській країні йде "повним ходом". 

Також канцлер ФРН запевнив балтійські держави в підтримці.  "Німеччина непохитно стоїть на боці балтійських країн", - заявив він. 

Шольц додав, що водночас Німеччина вкладає в розширення власного оборонного потенціалу значні кошти, обсяг яких цього року сягнув двох відсотків від ВВП і не знижуватиметься надалі.

Як вказав президент Литви Гітанас Науседа, забезпечення якнайшвидшого розгортання німецької бригади на постійній основі в країні є пріоритетом для Вільнюса. 

"Ми повинні зосередитися на повній реалізації регіональних планів оборони, ротаційній протиповітряній обороні, збільшенні інвестицій в оборону і в НАТО", написав Наусєда у соцмережі X. 

Доповнення 

Після відвідин німецьких військових Шольц попрямує до Риги на зустріч із главами урядів Естонії, Латвії та Литви. Як очікується, на переговорах обговорюватимуть питання політики безпеки і оборони, зокрема пов'язані з розміщенням бригади бундесверу в Литві.

Нагадаємо 

Німеччина планує розмістити близько п’яти тисяч військових в Литву, для посилення оборони східного флангу НАТО. 

 У Литві в цьому році почне діяти узгоджена раніше ротаційна система протиповітряної оборони, в країні буде розміщено батареї ППО Patriot.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
deutsche-welleDeutsche Welle
bundesverБундесвер
latviiaЛатвія
natoNATO
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
hitanas-nausedaГітанас Науседа
lytvaЛитва
nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц
estoniiaЕстонія
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47