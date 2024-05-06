Шольц: розгортання військової німецької бригади в Литві йде "повним ходом"
Київ • УНН
Німеччина планує розмістити в Литві постійну бригаду для посилення східної оборони НАТО. Розгортання німецької бригади в балтійській країні йде "повним ходом".
Канцлер ФРН Олаф Шольц відвідав німецьких солдатів у Литві, які ввійдуть до складу майбутньої бригади бундесверу в регіоні. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що швидке розміщення німецької бригади на постійній основі в країні є пріоритетом, повідомляє УНН.
Як пише DW, наразі, за словами Шольца, розміщення нового формування в балтійській країні йде "повним ходом".
Також канцлер ФРН запевнив балтійські держави в підтримці. "Німеччина непохитно стоїть на боці балтійських країн", - заявив він.
Шольц додав, що водночас Німеччина вкладає в розширення власного оборонного потенціалу значні кошти, обсяг яких цього року сягнув двох відсотків від ВВП і не знижуватиметься надалі.
Як вказав президент Литви Гітанас Науседа, забезпечення якнайшвидшого розгортання німецької бригади на постійній основі в країні є пріоритетом для Вільнюса.
"Ми повинні зосередитися на повній реалізації регіональних планів оборони, ротаційній протиповітряній обороні, збільшенні інвестицій в оборону і в НАТО", написав Наусєда у соцмережі X.
Доповнення
Після відвідин німецьких військових Шольц попрямує до Риги на зустріч із главами урядів Естонії, Латвії та Литви. Як очікується, на переговорах обговорюватимуть питання політики безпеки і оборони, зокрема пов'язані з розміщенням бригади бундесверу в Литві.
Нагадаємо
Німеччина планує розмістити близько п’яти тисяч військових в Литву, для посилення оборони східного флангу НАТО.
У Литві в цьому році почне діяти узгоджена раніше ротаційна система протиповітряної оборони, в країні буде розміщено батареї ППО Patriot.