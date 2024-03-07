У Литві цьогоріч почне діяти ротаційна ППО з батареями Patriot
Київ • УНН
Батареї ППО Patriot будуть розгорнуті в Литві цього року в рамках раніше узгодженої ротаційної системи протиповітряної оборони.
У Литві в цьому році почне діяти узгоджена раніше ротаційна система протиповітряної оборони, в країні буде розміщено батареї ППО Patriot, повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає УНН із посиланням на LTR.
"Цього року ротаційна система ППО, про яку домовилися у Вільнюсі, нарешті почне діяти, принаймні частково", - заявив Арвідас Анушаускас.
Як зазначається, конкретної дати початку дії систем ППО він не назвав. Втім додав, що Литва домовилась про "конкретні системи ППО, аж до Patriot. Це буде вже цього року", - вказав міністр.
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Контекст
Країни НАТО домовилися в червні минулого року про ротаційну модель ППО у відповідь на заклики країн Балтії посилити поточну місію з охорони повітряного простору.
Литва, Латвія та Естонія запропонували ротаційне розгортання сил і засобів ППО в умовах нестачі засобів протиповітряної оборони. Це означає, що різні західні партнери можуть направляти військову техніку в різні країни Балтії на ротаційній основі.
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