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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Литве в этом году начнет действовать ротационная ПВО с батареями Patriot

В Литве в этом году начнет действовать ротационная ПВО с батареями Patriot

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 15:20  •  9728 просмотра

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Батареи ПВО Patriot будут развернуты в Литве в этом году в рамках ранее согласованной ротационной системы противовоздушной обороны.

В Литве в этом году начнет действовать согласованная ранее ротационная система противовоздушной обороны, в стране будут размещены батареи ПВО Patriot, сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас, передает УНН со ссылкой на LTR. 

"В этом году ротационная система ПВО, о которой договорились в Вильнюсе, наконец-то начнет действовать, по крайней мере частично", - заявил Арвидас Анушаускас.  

Как отмечается, конкретной даты начала действия систем ПВО он не назвал. Впрочем добавил, что Литва договорилась о "конкретных системах ПВО, вплоть до Patriot. Это будет уже в этом году", - указал министр. 

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Контекст 

Страны НАТО договорились в июне прошлого года о ротационной модели ПВО в ответ на призывы стран Балтии усилить текущую миссию по охране воздушного пространства.

Литва, Латвия и Эстония предложили ротационное развертывание сил и средств ПВО в условиях нехватки средств противовоздушной обороны. Это означает, что различные западные партнеры могут направлять военную технику в разные страны Балтии на ротационной основе.

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