В Литве в этом году начнет действовать ротационная ПВО с батареями Patriot

В Литве в этом году начнет действовать согласованная ранее ротационная система противовоздушной обороны, в стране будут размещены батареи ПВО Patriot, сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас, передает УНН со ссылкой на LTR.

"В этом году ротационная система ПВО, о которой договорились в Вильнюсе, наконец-то начнет действовать, по крайней мере частично", - заявил Арвидас Анушаускас.

Как отмечается, конкретной даты начала действия систем ПВО он не назвал. Впрочем добавил, что Литва договорилась о "конкретных системах ПВО, вплоть до Patriot. Это будет уже в этом году", - указал министр.

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Контекст

Страны НАТО договорились в июне прошлого года о ротационной модели ПВО в ответ на призывы стран Балтии усилить текущую миссию по охране воздушного пространства.

Литва, Латвия и Эстония предложили ротационное развертывание сил и средств ПВО в условиях нехватки средств противовоздушной обороны. Это означает, что различные западные партнеры могут направлять военную технику в разные страны Балтии на ротационной основе.

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