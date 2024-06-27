Киев • УНН
Президент Украины Зеленский подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Литвы и премьером Эстонии во время саммита лидеров ЕС.
27 июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Литвы Гитанас Науседой и премьер-министром Эстонии Каей Каллас, о чем стало известно из трансляции саммита лидеров ЕС, пишет УНН.
Детали
Президенты Украины Владимир Зеленский и Литвы Гитанас Науседа подписали соглашение по безопасности.
Также Украина подписала подписала подписала двустороннее соглашение по безопасности с Эстонией.
Украина и ЕС подписали соглашение по безопасности27 июня 2024, 12:38 • 18026 просмотров