Зеленський підписав угоди про безпекову співпрацю з Литвою та Естонією
Київ • УНН
Президент України Зеленський підписав двосторонні угоди про співпрацю у сфері безпеки з президентом Литви та прем’єркою Естонії під час саміту лідерів ЄС.
27 червня Президент України Володимир Зеленський підписав двосторонні угоди про співпрацю у сфері безпеки з президентом Литви Ґітанас Науседою та прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас, про що стало відомо з трансляції саміту лідерів ЄС, пише УНН.
Деталі
Президенти України Володимир Зеленський та Литви Ґітанас Науседа підписали безпекову угоду.
Також Україна підписала підписала двосторонню угоду з безпеки з Естонією.
Україна та ЄС підписали безпекову угоду27.06.24, 15:38 • 23819 переглядiв